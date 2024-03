Der heutige Handelstag sei ebenfalls von dem einen oder anderen Stimmungsindikator geprägt. Für Volatilität dürfte aber ausnahmsweise nicht der Datenkalender sorgen. Vielmehr sei es der große Verfallstag an den Derivatebörsen, welcher den Ton angebe. Dieses an den Märkten auch als Hexensabbat bekannte Ereignis finde stets am dritten Freitag des letzten Monats eines Quartals statt. Da große institutionelle Investoren oftmals gezielt versuchen würden, die Kurse kurz vor Verfall noch in für sie vorteilhafte Richtungen zu treiben, gehe ein solcher Handelstag oft mit erhöhter Volatilität einher. Für europäische Anleger gelte, dass um 12:00 Optionen und Futures aus dem STOXX-Universum verfallen und gegen 13:00 Derivate der DAX-Familie. US-Terminkontrakte würden in der Regel am späten Nachmittag unserer Zeit auslaufen. Zum Auftakt heute Morgen würden die asiatischen Märkte jedenfalls bereits fast einheitlich im Minus handeln.



Am Rohstoffmarkt habe der Ölpreis abermals zugelegt. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei über USD 85 geklettert und auch europäisches Gas habe sich um mehr als 5% verteuert. Am Goldmarkt habe es kaum Bewegung gegeben, dafür habe sich der Bitcoin eine Verschnaufpause genehmigt. Die digitale Leitwährung sei zwischenzeitig gar unter USD 70.000 gerutscht. Am Ende des Tages sei es aber viel Lärm um nichts gewesen - zu groß sei nach wie vor der Käuferdruck und so habe der Bitcoin den Großteil der Verluste in den Abendstunden wieder aufgeholt.



Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE), bekannt für sein Bildbearbeitungsprogramm Photoshop, habe mit einem mauen Ausblick enttäuscht. Der Softwarekonzern sei vor allem durch seine KI-Werkzeuge im Fokus der Anlegerschaft. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel um mehr als 10% nachgegeben.



Die Aktie des Sportartikelherstellers Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) habe ebenfalls mehr als 10% nachgegeben. Für Verstimmung sorge ein unkoordiniert wirkender Wechsel in der Unternehmensführung.



Der Tabakkonzern Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) (+2,2%) habe das Abstoßen eines Teiles seines Aktienpakets von Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) (-4,85%) angekündigt. Altria plane damit sein eigenes Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren. (15.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Schlechte Daten versetzten den Zinshoffnungen am Donnerstag abermals einen Dämpfer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nicht nur, dass die Erzeugerpreise in den USA im Februar gegenüber dem Vormonat doppelt so stark wie erwartet angestiegen seien, auch die Einzelhandelsumsätze seien schwächer ausgefallen, als vom Konsens prognostiziert. Dass die Anzahl an wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken sei, habe die Lage für die Aktienmärkte nicht besser gemacht. Ganz im Gegenteil: Schließlich würden die Konjunkturdaten gegen eine allzu baldige Zinssenkung durch die FED sprechen.Das Gros der Indices sei daher mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Während sich das Minus bei den namhaften Large Caps aber immerhin in Grenzen gehalten, sei vor allem das kleiner kapitalisierte Segment unter die Räder gekommen. So hätten beispielsweise der Russell 2000 oder der SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) dank der höheren Zinssensitivität überproportional abgegebe. Die Schwäche sei dabei Hand in Hand mit steigenden Renditen am Anleihemarkt gegangen, welche vor allem am langen Ende der US-Zinskurve zum Ausdruck gekommen sei. So habe beispielsweise die Rendite 10-jähriger US-Treasuries auf 4,29% angezogen.