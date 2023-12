Nichtsdestotrotz hätten gestern besonders die Gewinnmitnahmen nach dem starken letzten Börsenmonat sowie leicht gestiegene US-Anleiherenditen Belastungsfaktoren für die US-amerikanischen Märkte dargestellt. Zudem hätten Anleger in Erwartung auf die am Mittwoch erscheinenden Arbeitsmarktdaten vorerst ihre Füße stillgehalten. Dementsprechend sei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit Einbußen von knapp 1% als größter Verlierer in Erscheinung getreten, während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Verluste von rund 0,5% habe hinnehmen müssen. Demgegenüber hätten sich die europäischen Börsen etwas unbeeindruckter verhalten, was sich in lediglich geringen Kursverlusten von kaum mehr als 0,2% geäußert habe. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit +0,04% als einer der wenigen europäischen Aktienindices einen marginalen Tagesgewinn verzeichnet.



An den Rohstoffmärkten habe am Montag mehr Bewegung geherrscht. Nach der jüngsten Output-Drossellung der OPEC+-Staaten habe der Ölpreis gestern seine Verlustserie fortgesetzt und notiere somit heute Morgen bei rund USD 78 pro Barrel der Nordseesorte Brent. Der in den vergangenen Wochen stark gestiegene Goldpreis habe am frühen Morgen einen Allzeit-Höchststand erreicht, ehe die Preiszuwächse über den Tag hinweg wieder abgegeben worden seien. Somit handele eine Feinunze Gold derzeit bei ungefähr USD 2.030. Der zuletzt ebenfalls in die Höhe schnellende Bitcoin habe gestern ebenfalls zugelegt, sodass dieser aktuell zu rund USD 42.000 notiere.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen schwächer präsentieren. Datenseitig erwarte man heute Zahlen zur Industrieproduktion in Frankreich und Spanien sowie PMIs für Spanien, Italien und die USA. (05.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die globalen Aktienmärkte am vergangenen Freitag noch einmal an den jüngsten Aufwärtstrend anschließen konnten, verlief der gestrige Wochenstart deutlich ruhiger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Daran habe in Europa auch die Veröffentlichung des Sentix-Index für Dezember nichts ändern können, welcher mit einer Verbesserung von -18,6 im Vormonat auf -16,8 eine sich aufhellende Stimmung unter der Anlegerschaft widerspiegele. Analysten seienim Vorfeld jedoch von einem noch deutlicheren Anstieg auf -16,4 ausgegangen. Unterdessen seien gestern in den USA die Auftragseingänge für die Industrie erschienen. Diese hätten noch im September ein Wachstum von 2,8% aufgewiesen, ehe sie nun im Oktober einen Rückgang um -3,6% verzeichnet hätten. Auch in diesem Fall habe der tatsächliche Wert unter den Konsensschätzungen von -2,8% gelegen und damit den stärksten monatlichen Rückgang seit April 2020 markiert.