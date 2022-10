FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben den Rückwärtsgang eingelegt, was angesichts der deutlichen Gewinne in den Tagen zuvor nicht überrascht, so die Analysten der Helaba.Noch sei es verfrüht, beim DAX die Hoffnungen auf eine Bodenbildung zu begraben, denn die Indikatoren im Tageschart würden weiterhin zuversichtlich stimmen. Fakt sei aber auch, dass der seit Jahresanfang bestehende Abwärtstrend intakt sei und der Leitindex daran gescheitert sei, die 55-Tagelinie und ein Retracement im Bereich von 12.900 Punkten zu überwinden.Um Chancen auf erneute Kursgewinne und eine Bodenbildung zu wahren, wäre es wichtig, dass der DAX nicht wieder unter den Bereich von 12.375/12.400 Punkten abrutsche. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine schwache Eröffnung schließen lassen. (21.10.2022/ac/a/m)