Diese Woche werde jedoch neue Herausforderungen für die Marktrally mit sich bringen, wobei neue Zahlen über Inflation und die Sentiment-Lage den Wirtschaftskalender spannend machen würden. Am Dienstag komme der US-Verbraucherpreisindex. Hier werde ein Anstieg von 3,0% für den Gesamtindex prognostiziert (Konsensschätzung), was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zur Zahl von 3,4% im Dezember darstellen würde. Sollte das Eintreten, erwarten die Analysten der RBI vom Aktienmarkt eine positive Reaktion, da sich einhergehend mit starken US-Wirtschaftszahlen immer mehr ein Szenario ausspielt, das bisher oft als "Soft-Landing" bezeichnet wurde. In Europa lasse sich dieser Begriff allerdings nicht so schön anwenden. Mit einem deutlich mieseren Marko-Umfeld boomt bei uns auch der Aktienmarkt nicht ganz so kräftig wie in den Vereinigten Staaten, so die Analysten der RBI. Vor allem Sentiment-Umfragedaten und das BIP-Wachstum der Eurozone würden hier das Bild weiter aufklären. Vielleicht wäre "Firm-Landing" oder "Feste-Landung" ein besserer Begriff.



Kurszahlen aus Asien finde man heute weniger, nachdem sich der weit abgeschlagene chinesische Aktienmarkt aufgrund des Neujahrsfestes diese Woche eine Pause gönne. Hoffentlich falle dieses Jahre für das Reich der Mitte das Jahr des Drachen besser aus als letztes Jahr, das im Zeichen des Hasen gestanden habe (Sei ein Drache einem Bullen ähnlicher als einem Bären?). In Europa würden sich die vorbörslichen Indikatoren im Grünen befinden.



Brent-Rohöl bewege sich heute Morgen kaum und habe weiterhin bei USD 82 pro Barrel notiert. In der letzten Woche sei es aufgrund von größer werdenden Sorgen über die Versorgung aus dem Nahen Osten zu einem Preisanstieg von 6% gekommen. Daher habe sich auch der Preisunterschied zwischen den beiden meistgehandelten Ölsorten Brent (Europa) und WTI (USA) weiter vergrößert. Dieser habe sich seit dem Ausbruch des Nahostkonflikts um fast 4% erhöht. Ein wichtiger Grund für den Preisanstieg von Brent im Vergleich zu WTI sei, dass der US-Energiemarkt weitgehend ohne Öl aus den volatilen Krisenherden auskomme. Zwar würden die Preise sehr stark korrelieren, aber die USA würden hier zunehmend von ihrer Energieunabhängigkeit profitieren, während der alte Kontinent nach wie vor stark von Tankern aus dem Roten Meer abhängig sei. Gold, ein beliebtes Asset in Zeiten von Unsicherheit, stehe heute Früh bei USD 2.020 und Bitcoin bei USD 48.000. (12.02.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen feierten am Freitag einen weiteren Rekordabschluss, als der S&P 500 (+0,5%) zum ersten Mal überhaupt über 5.000 schloss, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Noch höhere Gewinne habe allerdings der technologielastige NASDAQ 100 verbuchen könen, mit einem Plus von über 1,2%. Somit sei insbesondere der US-Aktienmarkt nach wie vor auf einem Höhenflug, mit den letzten Wochen seien hier 13 der 14 vergangenen Wochen positiv gewesen. Getragen werde diese Welle mittlerweile von erfreulichen Jahresergebnissen, die vor allem in den USA zunehmend positiv ausgefallen seien. Über 60% hätten hier bereits Ergebnisse gemeldet und vor allem die Gewinnerwartungen hätten in 80% der Fälle übertroffen werden können. Bei uns am alten Kontinent fallen die Resultate etwas magerer aus, rund die Hälfte der Firmen konnten die Gewinnerwartungen hinter sich lassen, so die Analysten der RBI.