Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks hätten die namhaften Indices nämlich im Plus geschlossen. Unterm Strich sei gut +1% zu Buche gestanden, wobei nicht einmal schwache US-Wirtschaftsdaten die Stimmung hätten vermiesen können. Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) & Co. seien trotz oder genau wegen des schrumpfenden Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Dieses sei um 0,9% zurückgegangen - wohingegen der Analystenkonsens vielmehr einen Anstieg erwartet habe. Die Marktreaktion möge paradox erscheinen, sei eine schwächelnde Wirtschaft doch normalerweise kein guter Nährboden für eine solide Aktienperformance. Und tatsächlich würden schwache Wirtschaftsdaten zwar die Konjunktursorgen befeuern, gleichzeitig würden diese jedoch die Hoffnung wecken, dass die FED das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln könnte. Auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei in der Vorwoche weniger stark zurückgegangen als erwartet, wobei angemerkt werden müsse, dass der Wert aus der Woche davor nach oben revidiert worden sei.



Das makroökonomische und geldpolitische Wechselbad der Gefühle habe auch am Anleihemarkt seine Spuren hinterlassen. Dieser habe regen Zulauf erfahren, was sich in sinkenden Renditen niedergeschlagen habe.



Reger Zulauf könne auch am Kryptomarkt beobachtet werden. Der Bitcoin messe sich derzeit mit der Marke von USD 24.000. Auch das Gros der anderen Cyberwährungen könne deutliche Kurszuwächse auf die letzten 24 Stunden verzeichnen. An einem Tag, an dem fast alles steige, lohne sich auch ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Und, welch Überraschung, auch dort seien teils kräftige Aufschläge verbucht worden. Gold sei nach den schwachen US-Konjunkturdaten als sicherer Hafen gesucht gewesen und habe dazu noch von den gesunkenen Anleiherenditen profitiert. Der Ölpreis hingegen habe sich von der konjunkturellen Schwäche nicht beeindrucken lassen und habe ebenfalls zugelegt - der Rückgang der US-Ölvorräte, der am Mittwoch gemeldet worden sei, habe offensichtlich noch nachgewirkt.



Zum Wochenabschluss würden sich die asiatischen Börsen uneinheitlich präsentieren. Datenseitig sei sowohl der Makro- als auch der Unternehmenskalender wieder gut gefüllt. (29.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktreaktion nach Zinssitzungen der FED verlief in den letzten Wochen und Monaten stets nach demselben Muster: volatiler Handel im Vorhinein, Kursabgaben direkt im Anschluss an die Sitzung, Stabilisierung, anschließendes Kursfeuerwerk bis zur Schlussglocke, deutliche Abgaben am darauffolgenden Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sich das Muster auch diesmal beinahe schon lehrbuchartig zu wiederholen schien, habe die gestrige Kursperformance einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn anstelle deutlicher Abgaben habe sich der positive Trend fortgesetzt - wenngleich bei hoher Volatilität.