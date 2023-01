Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,33%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,40% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,71% geklettert.



Der Kunststoffkonzern Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) sei im vergangenen Jahr überraschend in die Verlustzone gerutscht. So sei nach Steuern ein Verlust von rund 300 Mio. EUR angefallen. Das Ergebnis hätten außerordentliche Abschreibungen im Anlagevermögen von 470 Mio. EUR und Wertberichtigungen auf latente Steuerforderungen in Höhe von rund 250 Mio. EUR belastet.



Trotz Rezessionssorgen hätten die großen US-Banken Milliarden verdient. Während einerseits steigende Risikovorsorgen für möglichen Kreditausfälle und ein schwächelndes Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) die Ergebnisse belastet hätten, hätten die Geldhäuser andererseits von höheren Zinseinnahmen profitiert.



Der Branchenprimus J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) habe den Gewinn um 6% auf 11 Mrd. USD gesteigert, die Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) um 2% auf 6,9 Mrd. USD. Bei der Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) sei das Ergebnis dagegen um ein Fünftel auf 2,5 Mrd. USD gefallen, bei Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) habe eine Milliardenbuße für einen Gewinneinbruch um 50% auf rund 2,9 Mrd. USD gesorgt.



Rund um den Euro sei es zum Wochenausklang ruhig geblieben. In der vergangenen Woche hätten die Ölpreise ihren schwachen Jahresstart fast wettgemacht. Am Ölmarkt würden Anleger auf eine wieder anziehende Nachfrage aus China setzen. (16.01.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Gewinnserie am deutschen Aktienmarkt hat trotz eines verhaltenen Auftaktes der US-Bilanzsaison zum Wochenausklang gehalten, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,19%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,63% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,21% gestiegen.Schrumpfende Ergebnisse und höhere Rückstellungen bei den US-Banken hätten zwar die Stimmung an der Wall Street getrübt, dennoch habe sich der positive Trend der letzten Tage fortgesetzt. Die Gewinne der großen Banken würden als wichtiger Test für die Stärke der amerikanischen Unternehmen vor dem Hintergrund scharfer Zinserhöhungen der Federal Reserve angesehen.