Die Volkswagen-Tochter TRATON (ISIN DE000TRAT0N7/ WKN TRAT0N) habe im Jahr 2023 ein neues Nutzfahrzeug-Absatz Rekordhoch erreicht. Mit 338.200 verkauften Fahrzeugen sei der Absatz sogar zweistellig gestiegen (plus 11% ggü. 2022). Direkter Konkurrent Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) habe seine Auslieferungen lediglich um 1% steigern können (das selbstgesteckte Absatzziel von 5% sei deutlich verfehlt worden).



Beim Ausblick sei TRATON verhaltend optimistisch. Höhere Finanzierungskosten sowie die zunehmende Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung würden nachfragedämpfend wirken. Zwar sei das Auftragsbuch so gut gefüllt, dass die Produktion bis ins zweite Halbjahr ausgelastet sei, dennoch sei der Auftragseingang um ein Fünftel auf knapp 265.000 Fahrzeuge zurückgegangen. Die Bestellungen für Lkw seien sogar um 23% gesunken.



Die Devisenhändler würden gespannt auf die erste EZB-Sitzung im neuen Jahr warten und sich am Donnerstag nähere Informationen über den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen erhoffen. Der EUR/USD habe im Tagesverlauf mit der 1,09-Marke gekämpft und den Handel bei 1,0881 geschlossen (-0,15%).



Die Ölmärkte seien zurückhaltend in die Woche gestartet. Zwar sei auf dem größten libyschen Ölfeld die Förderung wieder aufgenommen worden, Ölhändler würden aber von länger anhaltenden Schiffsverkehr Disruptionen im Roten Meer und dem Suez-Kanal ausgehen.



Trotz arktischer Kaltfront in Europa, Ukraine-Krieg sowie längeren Lieferzeiten der LNG-Tanker hätten die europäischen Gas-Futures seit Jahresanfang schon 16% nachgegeben. In dieser Gemengelage sei die kränkelnde deutsche Industrie (normalerweise gashungrig) derzeit kein Preistreiber.



Gold habe zum Beginn der Woche leicht schwächer tendiert. (23.01.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Woche der EZB-Sitzung sind auch Aktien weiter gefragt, so die Analysten der Nord LB.Fallende Renditen würden Aktien wieder attraktiver machen. Nachdem der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in der letzten Woche auf einen neuen Höchstwert gestiegen sei, habe sich die positive Stimmung an den Börsen fortgesetzt.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,77%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,12% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,24% gestiegen.Telefónica (ISIN ES0178430E18/ WKN 850775) habe seine deutsche O2-Beteiligung von 71,8% auf 93,1% erhöht. 13,4% seien am Markt zugekauft worden, 7,9% hätten durch das Übernahmeangebot eingeworben werden können. Damit hätten die Spanier seit Dezember EUR 1,48 Mrd. für Telefónica-Deutschland-Aktien ausgegeben. Für Telefónica Deutschland bedeute dies aber auch ein Ende im MDAX, da hier ein Streubesitz von mindestens zehn Prozent als Voraussetzung für eine Mitgliedschaft sei.