Europäische Aktien aus dem Leitindex EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) würden laut Morningstar per Ende Februar eine Gewinnrendite von 8% ausweisen. Eine Zahl, die man auch historisch von Standardaktien habe erwarten können. Die Gewinnaussichten für die kommenden Jahre würden zudem von steigenden Überschüssen ausgehen. Hinzu komme, dass die Dividendensaison vor der Tür stehe. Die Ausschüttung der DAX 40 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Konzerne werde auch dieses Mal wieder Rekorde erreichen. Über 53 Mrd. Euro würden an die Anleger fließen.



Trotz Allzeithochs scheinen die Aktien daher generell fair bewertet, so die Experten von Robert Beer Investment. Ausnahmen seien unter Bewertungsaspekten die Trendthemen rund um Künstliche Intelligenz und Co. Die höheren Kurse würden mit der künftigen Entwicklung, exponentiellem Wachstum und der dominanten, meist monopolartigen Marktposition begründet. Trotz glänzender Aussichten empfehle sich in diesen starken Trends durchaus respektvolles Agieren. Denn Korrekturen von Highflyern würden mitunter heftiger ausfallen.



An diese denke jedoch zurzeit niemand. So werde der Krieg in der Ukraine, die Probleme am Gewerbeimmobilienmarkt, die Rezession in Deutschland, die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China komplett ignoriert. Auch die Wahlen in den USA seien aktuell kein mediales Thema. Ein US-Präsident Trump werde an der Börse weniger als Sorge, sondern vielmehr als noch wirtschaftsfreundlicher wahrgenommen.



Es ergebe sich also ein optimistisches Bild an den globalen Aktienmärkten. Die Euphorie um die Künstliche Intelligenz sowie die Gewinne der Unternehmen würden auf die Erwartung sinkender Zinsen treffen. So viel Optimismus an den globalen Aktienmärkten nötige vielen erfahrenen Investoren Respekt ab. In derartigen Konstellationen empfehle es sich, bei Aktieninvestments auf eine breite Streuung und Diversifikation zu achten. Da viele der aktuellen Probleme derzeit eher stiefmütterlich behandelt würden, sollte allzu euphorischen Investoren bewusst sein, dass sich der Wind schnell drehen könne und am Aktienmarkt neben den Chancen immer auch die Risiken im Blick behalten werden sollten.



Gleichzeitig seien die Volatilitäten weiterhin auf langjährigen Tiefstkursen. Von Angst sei also in Summe nichts zu spüren. Für den risikoadjustierten Ansatz mit aktivem Risikomanagement und breiter Streuung von Aktien ein gutes Umfeld, um optimistisch aber auch entspannt in das laufende Jahr zu blicken. (08.03.2024/ac/a/m)







Weiden (www.aktiencheck.de) - Über 34 Jahre nach dem Ende des japanischen Börsenhypes hat der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6), der japanische Leitindex, Anfang März die alten Höchstkurse hinter sich gelassen und ist auf neue Allzeithochs gestiegen, so Dipl. - Ing. Robert Beer von Robert Beer Investment.Ähnliche Indexstände und dennoch komplett andere Zeiten. Seien japanische Aktien 1989 gehypt und extrem teuer bewertet gewesen, seien dieselben Unternehmen aktuell meist fair bewertet und würden über enorme Kapitalreserven in der Bilanz verfügen. Ein Zeichen, dass Rücksetzer manchmal länger dauern könnten, die Situationen nach gewissen Zeitintervallen aber oftmals auch anders seien.Auch der Bitcoin und Gold hätten zuletzt neue Höchststände markiert. Grund hierfür seien zum einen die weiter sehr üppige Liquidität im Markt sowie sinkende Zinsen. So sei die Verschuldung des amerikanischen Staates auf 34,471 Billionen USD gestiegen. In den letzten Monaten liege das Wachstum dieses Schuldenbergs bei etwa 1 Billion USD alle 100 Tage. Unglaubliche Summen, die die gigantischen Wachstumsprogramme finanzieren und somit die Wirtschaft anschieben würden.