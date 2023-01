Trotz der sich verbessernden Perspektiven sei der Rentenmarkt nicht wieder in alte Muster zurückgefallen. Eigentlich gelte die Regel: Bessere Konjunkturerwartungen seien schlecht für die Preise von Anleihen. Aber dieses Mal scheine vieles anders zu sein. Die verbesserte Konjunkturstimmung unter den Investoren habe zuletzt nicht mehr zu fallenden Notierungen bei Rentenpapieren bzw. zu steigenden Anleiherenditen geführt. Anscheinend würden die Marktteilnehmer mehrheitlich keine weiteren Zinsschritte von der EZB und der FED erwarten, die über die bereits im Markt eingepreisten hinausgehen würden.



Unterstützt werde diese Sichtweise vor allem durch die nochmals gesunkenen Erwartungen an die Entwicklung der Inflation. Hier scheine sich der rückläufige Trend der vergangenen Wochen zu verstetigen. So liege etwa die Markterwartung für die Inflation in den kommenden zwölf Monaten in den USA bei rund 2,4 Prozent und in Europa bei 2,3 Prozent. Aus Sicht der Analysten seien die stabilen Entwicklungen am Rentenmarkt dadurch gut nachvollziehbar und würden ihre Einschätzung einer relativ hohen Attraktivität von Rentenpapieren bestärken. Vor allem die aktuellen Renditeniveaus bei Unternehmensanleihen würden sie für besonders spannend halten.



Die Aktienmärkte würden aktuell einen fulminanten Jahresauftakt erleben. Vor allem europäische Aktien seien selten zuvor mit so großen Pluszeichen im Januar gestartet wie dieses Mal. Die Sorgen der Anleger, die sich noch in der schwachen Kursentwicklung des Jahres 2022 ausgedrückt hätten, scheinen wie weggewischt. Nachlassende Rezessionssorgen und die Hoffnung, dass China nach dem Ende der Null-COVID-Politik schnell zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückfinde, würden die Aktiennotierungen antreiben. Doch die Marktentwicklung mahne auch zur Vorsicht, denn es sei nach Erachten der Analysten noch unklar, inwieweit die steigenden Kurse auch durch entsprechend steigende Unternehmensgewinne untermauert seien.



Aktuell würden die Unternehmen ihre Bücher öffnen und über den Geschäftsverlauf im abgelaufenen vierten Quartal 2022 berichten. Die noch junge Berichtssaison verlaufe bislang eher gemischt. Die Unternehmen würden mehrheitlich die Konjunkturschwäche spüren, die sich in leichten Umsatz- und Gewinnrückgängen widerspiegle. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich an diesem Bild auch im Jahr 2023 wenig ändern dürfte. Die Unternehmensgewinne sollten auf globaler Ebene leicht rückläufig bleiben.



Für einige Branchen seien die Analysten allerdings optimistischer gestimmt. Vor allem Finanz-, Industrie- und Luxusgüteraktien würden sie für attraktiv halten. Erstgenannte dürften zunehmend vom gestiegenen Zinsniveau profitieren. Für Industrie- und Luxusgüterwerte würden der unverändert hohe Auftragsbestand in diesen Sektoren und die positiven Aussichten sprechen, die mit einem Wiedererstarken der chinesischen Konjunktur zusammenhängen würden. (Ausgabe vom 27.01.2023) (30.01.2023/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger an den internationalen Kapitalmärkten hat sich in den letzten Wochen stark verbessert, so Jan Gengel, CIIA bei der Weberbank.Vom Pessimismus des Jahres 2022 sei zuletzt nicht mehr viel zu spüren gewesen. Die Halbwertzeit von Prognosen sei manchmal sehr kurz. Ein gutes Beispiel hierfür liefere die jüngste Debatte unter Volkswirten über die Konjunkturaussichten für Europa. Vor einigen Wochen sei noch eine Mehrheit der Experten von einem starken Wirtschaftsabschwung im Jahr 2023 ausgegangen. Als Gründe seien vor allem die hohen Energiepreise und die starken Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank angeführt worden. Doch in Anbetracht der seit Wochen rückläufigen Öl- und Gaspreise würden die Chancen steigen, dass der europäischen Wirtschaft eine Rezession erspart bleibe.Ein weitaus milderer Konjunkturabschwung - unter Fachleuten auch als "sanfte Landung" bezeichnet - sei unter Marktbeobachtern nun das wahrscheinlichere Szenario. Zu diesem neuen Optimismus trage auch bei, dass China vor kurzem seine COVID-Politik überraschend radikal geändert habe. Anstatt mit strikten Lockdowns auf immer wieder steigende Infektionszahlen zu reagieren, verzichte die Regierung mittlerweile weitestgehend auf Pandemiemaßnahmen. Die Chancen stünden damit nicht schlecht, dass das Wirtschaftswachstum in China wieder anziehe, was insbesondere die europäische Exportindustrie positiv stimmen dürfte.