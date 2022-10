Die belastenden Faktoren für die Aktienmärkte seien weiterhin vielfältig, Lösungen seien kurzfristig nicht zu erreichen. Der unheilvolle Mix aus hohen Inflationsraten, signifikant steigenden Zinsen, dem fortdauernden Krieg in der Ukraine sowie der daraus resultierenden Energiekrise gerade in Europa schwebe weiterhin über den Aktienmärkten und werde sich leider nicht so schnell verziehen. Die in der nächsten Woche in den USA anstehenden Zwischenwahlen ("Midterms") würden die Analysten der National-Bank AG trotz aller innenpolitischen Polarisierung als keinen großen Belastungsfaktor für die Aktienmärkte sehen. Bei beiden Parteien stehe - zwar mit leicht unterschiedlicher Akzentuierung - die US-Wirtschaft im Vordergrund. Es dürfte sicherlich - unabhängig vom Wahlausgang - nichts beschlossen werden, was die Wirtschaft deutlich belasten würde.



Aktien



Die momentane Positionierung an den Aktienmärkten sei stark von der persönlichen Risikopräferenz abhängig. Die Analysten der National-AG würden weiterhin eine eher defensive Positionierung empfehlen. Von der aktuellen Quartalssaison seien vorsichtige Töne zu erwarten, da die Analystenerwartungen sich grundsätzlich auf einem gedämpften Niveau befinden würden, würden die Analysten positive Überraschungen jedoch nicht verwundern. Immerhin würden eine Vielzahl von europäischen Unternehmen von dem Euro-Verfall in den letzten Wochen profitieren. Hier müsse aber der Einzelfall betrachtet werden, immerhin würden sich die Importe auch deutlich verteuern. Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, einer internationalen Ausrichtung und einer konstanten Ausschüttungspolitik sollten jedoch auch diese extremen Krisenzeiten gut überstehen können. Grundsätzlich sollten Aktienbestände an denen bislang trotz aller Krisenszenarien festgehalten worden sei, weiterhin gehalten werden. Für Neuengagements würden die Analysten der National-Bank AG grundsätzlich die Zeit noch nicht für reif halten. Trotz aller Moll-Töne: Im nächsten Jahr würden sie moderat steigende Aktienkurse erwarten. (25.10.2022/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Angetrieben von Hoffnungen, dass die Notenbanken ihren signifikanten Zinserhöhungspfad bald wieder verlassen werden, haben die globalen Aktienmärkte in den letzten Tagen deutlich zugelegt, so die Analysten der National-Bank AG.Sie würden diese Aufwärtsbewegung als Test des oberen Rahmens eines breiten Bandes interpretieren, in dem die Aktienmärkte seit einiger Zeit oszillieren würden. Eine nachhaltige Trendausbildung nach oben würden die Analysten der National-Bank AG aktuell nicht sehen. Es gebe berechtigte Hoffnungen, dass der Druck auf die Inflationsraten in den nächsten Monaten etwas nachlassen sollte. Ursächlich dafür sollte ein Abkühlen des US-Arbeitsmarkts sein, zudem auch eine weitere Entlastung bei den globalen Lieferketten. Aktuell würden sich die Preisdaten aber noch auf sehr hohen Niveaus befinden, wie beispielsweise jüngst die Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise im September gezeigt habe. Für Entwarnung bei den Notenbanken sei es daher noch eindeutig zu früh.