Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,14%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,04% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,11% gesunken.



Die amerikanische First Republic Bank (ISIN US33616C1009/ WKN A1C7VF) gehe an J.P. Morgan. Nachdem bereits die Silicon Valley Bank und die Signature Bank in Existenznot geraten seien, treffe es also nun auch die First Republic Bank. Dies habe sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet. Schon am Freitag habe der staatl. Einlagensicherungsfonds FDIC eine weitere Verschlechterung der Lage festgestellt. In Q1/2023 habe das Institut die Abwanderung von Kundeneinlagen von über 100 Mrd. USD verkraften müssen. Offensichtlich sei die zuvor konzertierte Aktion amerikanischer Großbanken nicht ausreichend gewesen.



Die Gas- und Strompreisbremse wirke. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe und dem Vergleichsportal Verivox seien die Kosten für Energie seit ihrem Hoch in 10/22 um durchschnittlich 29% zurückgegangen. Im letzten Oktober hätte eine vierköpfige Musterfamilie noch durchschnittlich EUR 7.926 für Energie gezahlt; aktuell seien es EUR 5.640. Insgesamt lägen die Energiepreise aber immer noch 50% über dem Vorkrisenniveau. Den größten Preisrückgang würden die Haushalte dabei bei den Heizkosten erfahren (der Gaspreis sei seit 10/22 um 41% gefallen, der Ölpreis um 36%, der Preis für Strom um 28%).



Brent habe am Montag fast 2% verloren. Der Euro handle unspektakulär um die Marke von USD 1,10 in abwartender Stellung vor den Notenbanksitzungen dieser Woche. (02.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) konnte am Montag die psychologisch wichtige Marke von 29.000 Punkten durchbrechen und stieg im Handelsverlauf auf ein Achtmonatshoch, so die Analysten der Nord LB.Unterstützend hätten Signale der japanische Notenbank gewirkt, welche kein Interesse an einer eiligen Normalisierung der ultralockeren Geldpolitik gezeigt habe. In Japan beginne am Mittwoch die arbeitsfreie "Goldene Woche".