Ursächlich für die zuversichtliche Stimmung an den Aktienmärkten seien zum einen sinkende Inflationsraten diesseits und jenseits des großen Teichs, sowie zum anderen erste Anzeichen, dass der konjunkturelle Einbruch merklich weniger signifikant ausfallen könnte, als dies noch im Herbst prognostiziert worden sei. Weitere Impulse sollten vom Kurswechsel der chinesischen Führung in der Corona-Politik ausgehen. Dieser sollte - trotz der gerade stattfindenden enormen Infektionswellen in der Bevölkerung - merkliche Nachholeffekte in der Wirtschaft auslösen und somit zu deutlichen Wachstumsimpulsen für die Weltwirtschaft führen.



Es würden sich daraus aber auch starke Risiken ergeben: Die vollzogene Öffnung treffe auf eine Bevölkerung, welche gerade in den vulnerablen, älteren, sehr impfskeptischen Alterskohorten nur eine geringe Impfquote aufweise. Zudem hätten sich die chinesischen Impfstoffe als vergleichsweise wenig effektiv gezeigt. Momentan scheine aber seitens der chinesischen Regierung die Generierung von dringend benötigten Wachstumsimpulsen Vorrang vor dem in den letzten Jahren priorisierten Schutz der Bevölkerung zu haben.



Es gebe gute Gründe für Aktienoptimismus im Anlagejahr 2023: Der Vergleich mit dem Jahr 2022 stimme die Analysten zuversichtlich. Es spreche einiges dafür, dass die Rahmenbedingungen sich deutlich aufhellen würden. Die Inflationsraten sollten spürbar zurückgehen, folglich sollte der Druck auf die Notenbanken nachlassen. Die globalen Lieferketten hätten sich nahezu wieder normalisiert, die Corona-Pandemie erscheine beherrschbar. Aufgrund des immensen Zinsanstiegs im letzten Jahr gebe es mittlerweile wieder eine Fülle an Alternativanlagen zu den Aktienmärkten.



Trotzdem würden sich die Realrenditen an den Rentenmärkten angesichts hoher Inflationsraten weiterhin deutlich im negativen Terrain befinden, sodass die relative Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage weiterhin gegeben sei. Zudem böten Aktien aufgrund ihres Sachwertcharakters einen guten Inflationsschutz, insbesondere bei Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht. (10.01.2023/ac/a/m)





Die meisten bedeutsamen Indices hätten deutlich zugelegt. Unter statistischen Gesichtspunkten habe dies eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Bezogen auf den breiten US-Aktienindex S&P 500 zeige sich, dass die Tendenz an den ersten fünf Handelstagen oftmals wegweisend für den weiteren Verlauf des Aktienjahres sei. Bezogen auf die letzten sieben Jahrzehnte habe sich der S&P-Index in ca. 70% der Jahre im Gesamtjahr in die gleiche Richtung entwickelt, welche an den ersten fünf Handelstagen des Jahres vorgegeben worden sei, nur in 30% der Fälle habe sich eine entgegengesetzte Tendenz gezeigt.