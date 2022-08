Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten hat im Vorfeld der Daten zur US-Inflation die Nervosität zugenommen, so die Analysten der Helaba.Die Verkaufsorders hätten überwogen und der DAX habe den Tag mit einem Minus von 1,1% bei 13.535 Zählern beendet. Bleibe zu hoffen, dass die Inflationssorgen durch die US-Daten heute nicht größer würden. Ansonsten könnte sich die Stimmung weiter trüben. Technisch von Bedeutung seien die Widerstände bei 13.737 (100-Tagelinie), 13.792 (letztes Hoch) und bei 13.824 (Retracement). Erst nachhaltige Kurse darüber würden den Ausblick freundlicher gestalten. Eine erste Unterstützung gebe es bei 13.426 in Form der 55-Tagelinie. (10.08.2022/ac/a/m)