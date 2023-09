Die an Fahrt verlierende globale Wirtschaftsentwicklung und die dadurch erhöhte Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen in Europa sowie den USA hätten gestern einander nahezu ausgeglichen, wobei sich Chinas enttäuschende Datenlage negativ auf die weltweiten Aktienmärkte ausgewirkt habe. So hätten die europäischen Börsen überwiegend im Minus geschlossen, dabei jedoch kaum -0,5% unterschritten. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich hingegen gestützt von ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) und der Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) mit knapp +0,45% fester präsentiert. Ein ähnliches Bild habe sich auf den US-amerikanischen Märkten gezeigt, welche großteils ebenfalls Einbußen hätten hinnehmen müssen. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich indes mit +0,11% gerade noch in die Gewinnzone retten können.



Demgegenüber habe gestern auf den Rohstoffmärkten mehr Bewegung geherrscht. Saudi-Arabien und Russland hätten nämlich eine Verlängerung ihrer Öl-Produktionskürzungen um drei Monate bis Ende dieses Jahres angekündigt, was den Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent gestern über USD 90 habe ansteigen lassen. Saudi-Arabien halte weiterhin an seiner Preis-vor-Menge-Strategie fest und beabsichtige, seine Produktionskürzung von 1 Mio. Barrel/Tag bis Dezember beizubehalten, um "die Stabilität und das Gleichgewicht der Ölmärkte" zu unterstützen. Auch Russland werde seine Produktionskürzung um 300.000 Barrel/Tag verlängern. Somit dürfte der globale Ölmarkt trotz einer weniger günstigen Entwicklung der Ölnachfrage in China demnächst ein Defizit aufweisen. Der Goldpreis sei hingegen inmitten globaler Wachstumssorgen und einem stärkeren US-Dollar abgerutscht, sodass eine Feinunze derzeit zu rund USD 1.925 notiere. Ein Bitcoin handele aktuell wenig verändert bei ungefähr USD 25.500.



Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem ruhigen Wochenstart auf den globalen Märkten sorgten gestern Makrodaten aus den USA, Europa sowie China für zahlreiche Impulse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Beginn hätten dabei in der Eurozone die Dienstleistungs-PMIs aus Spanien und Italien für August gemacht, welche sich gemäß den Erwartungen eingetrübt hätten. Das Ausmaß der Rückgänge sei jedoch deutlicher als die Prognosen ausgefallen, sodass der Stimmungsindikator für Spanien von 52,8 auf 49,3 abgerutscht sei, während Analysten mit einem Wert 51,5 gerechnet hätten. Ähnlich habe sich der PMI für Dienstleistungen in Italien von 51,5 auf 49,8 verringert. Konsensschätzungen hätten sich im Vorfeld auf einen Wert von 50,5 belaufen. Folglich würden die beiden Purchasing-Manager-Indices mit der Unterschreitung der 50er-Marke auf einen rückläufigen Dienstleistungssektor in den beiden Ländern verweisen. Für die gesamte Eurozone sei zudem der Produzentenpreisindex für Juli publiziert worden, der im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von -3,4% auf -7,6% verzeichnet habe. Der abklingende Preisindex, gemeinsam mit den sich abschwächenden Dienstleistungs-PMIs, würden von der Wirkung bisheriger Zinsschritte zeugen und hätten somit die Hoffnung befeuert, dass die EZB von weiteren Zinsanhebungen absehen werde. Eine abnehmende Wirtschaftsleistung sei gestern außerdem in USA mit den Auftragseingängen der Industrie für Juli signalisiert worden. Diese hätten sich im Vergleich zum Vormonat nämlich von 2,3% auf -2,1% abgeschwächt, wobei Analysten eine noch stärkere Abnahme von -2,5% prognostiziert hätten. Zu guter Letzt sei China am gestrigen Dienstag mit dem Caixin-Dienstleistungs-PMI für August negativ in Erscheinung getreten, nachdem dieser mit 51,8 den niedrigsten Wert in 2023 markiert habe.