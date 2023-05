Die belastende Makrodatenlage und die Gefahr des Zahlungsausfalls hätten sich am gestrigen Tag ebenfalls auf die globalen Aktienmärkte niedergeschlagen. Die europäischen Indices hätten am Ende des Handelstages nämlich geschlossen im leichten Minusbereich gehandelt, wobei der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit -1,4% besonders negativ in Erscheinung getreten sei. Die US-Indizes hätten aufgrund bereits erwähnter Unsicherheiten ebenfalls schwächer tendiert und, mit Ausnahme des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), mit Abschlägen geschlossen.



Ein Barrel der Ölsorte Brent habe gestern in etwa zum Vortagesniveau von USD 75 gehandelt. Der Goldpreis habe hingegen stärker nachgegeben, sodass eine Feinunze derzeit zu USD 1.990 notiere. Grund dafür seien falkenhafte Bemerkungen mehrerer FED-Offizieller gewesen. Der Bitcoin zeige sich heute Morgen nahezu unverändert und handele aktuell bei knapp USD 27.100.



Der heutige Tag biete im Rahmen der nun langsam auslaufenden Berichtssaison noch einige Unternehmensergebnisse in Europa. Darunter würden sich DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Größen wie etwa Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) oder Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) finden. In den USA würden, nachdem gestern Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) sein Zahlenwerk präsentiert habe, heute und morgen mit Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) und Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) die Quartalszahlen zwei weiterer Einzelhandelsriesen folgen. Nachdem der gestrige Handelstag von Makrodaten dominiert worden sei, würden heute keine relevanten Konjunkturdaten erscheinen.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt zeigen. Während die Indices aus Festland-China und Hongkong mit Abschlägen notieren, präsentiere sich der japanische TOPIX fester. (17.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die globalen Aktienmärkte zum Start der Woche noch eher zurückhaltend präsentierten, lieferte der gestrige Dienstag mit der Veröffentlichung einer Vielzahl an Makrodaten einige Impulse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den Vereinigten Staaten sei dabei der Einzelhandelsumsatz sowie die Industrieproduktion für April publiziert worden. Während ersterer mit einem Zuwachs von +0,4% den Erwartungen von +0,8% nicht gerecht habe werden können, habe die Industrieproduktion mit einem Wachstum von +0,5% positiv überrascht. Im Vorfeld sei für diese mit keiner Veränderung zum Vormonat gerechnet worden. Gestern Abend seien zudem die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze weitergeführt worden, wobei eine Annäherung zwischen Präsident Biden und Kevin McCarthy, dem Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, habe erreicht werden können. Folglich sei die Möglichkeit in Aussicht gestellt worden, bereits mit Ende der Woche ein Übereinkommen zu erreichen und den Zahlungsausfall abzuwenden.