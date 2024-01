Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Dezember sind die meisten Aktienmärkte mäßig ins Jahr 2024 gestartet, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Berenberg Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickMit dem Start der Q4-Berichtssaison dürfte sich der Marktfokus wieder stärker auf die Fundamentaldaten der Unternehmen richten. Beginnend mit Finanzaktien würden in den kommenden drei Wochen ca. 60% des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) berichten. Auf (geld-)politischer Ebene dürfte die EZB-Sitzung am 25. Januar Einblicke in die weitere Zinsentwicklung in Europa bieten. Zudem würden vom 15.-19. Januar das Weltwirtschaftsforum in Davos und am 28. Januar die Präsidentschaftswahlen in Finnland stattfinden. Heute würden die BIP-Zahlen (2023) und morgen die ZEW-Konjunkturerwartungen (Januar) für Deutschland sowie der Empire State Index (Januar) für die USA veröffentlicht. Mittwoch würden die Q4-BIP-Zahlen und die Dezember-Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen (Dezember) für China und die USA Aufschlüsse über die Robustheit der globalen Konjunktur geben. Der Philadelphia-FED-Index (Januar) und der Stimmungsindikator der Universität Michigan (vorläufig, Januar) stünden Freitag an. Nächste Woche würden die US-Q4-BIP-Zahlen und Aufträge langlebiger Güter folgen. (15.01.2024/ac/a/m)