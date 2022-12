Mit der zweiten Wochenhälfte sei es dann so weit gewesen: Die nächsten Leitzinserhöhungen der FED und EZB hätten bevorgestanden. Beide Notenbanken seien den Erwartungen der breiten Anlegerschaft von einem Zinsschritt im Ausmaß von 50 Basispunkten gerecht geworden. Dennoch, die Börsen seien mit den jeweiligen Verkündungen geschlossen abgesackt. Der Grund? Die durchaus "falkenhaften" Kommentare der Notenbanker. Der abnehmende Kerninflationsdruck schien Jerome Powell & Co. nicht davon überzeugt zu haben, einen gröberen Richtungsschwenk ihres geldpolitischen Kurses vorzunehmen, so die Analysten der RBI. Indes habe die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, weitere "signifikante Zinsschritte in konstantem Tempo" in Aussicht gestellt, während sich die EZB allerdings weiterhin über das schlussendlich angestrebte Zinsniveau bedeckt gehalten habe. Die dadurch erneut entfachten Zins- und in weiterer Folge Rezessionsängste, insbesondere in Europa, hätten beispielsweise beim deutschen DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Tag der EZB-Sitzung ein sattes Minus von knapp 3,3% zur Folge gehabt.



Mit den turbulenten Marktbewegungen der letzten Woche habe sich an dem mittelfristigen Bild der Analysten der RBI nichts geändert. Während Zins- und Rezessionsängste der Anleger wieder aufgekeimt seien und die Börsen in Europa und den USA auf Talfahrt geschickt hätten, so seien aus vielen der zuletzt erschienenen Stimmungsumfragen dennoch Stabilisierungstendenzen zu erkennen. Für Deutschland seien sowohl die durch den ZEW-Index erhobenen Konjunkturerwartungen als auch verschiedene Einkaufsmanagerumfragen besser ausgefallen als erwartet - Letzteres gelte ebenso für die Eurozone. In den USA habe hingegen der Philly FED Index auf der positiven Seite überrascht. Während uns diese Signale positiv für das Gesamtjahr 2023 stimmen, so erwarten wir dennoch einen kurzfristig holprigen Weg für die Aktienmärkte, so die Analysten der RBI. Dieser dürfte in Europa insbesondere durch die deutlich "falkenhafteren" Töne der EZB unterstützt werden, allerdings würden auch steigende Benchmark-Renditen sowie das sich globale abkühlende konjunkturelle Umfeld in näherer Zukunft belastend wirken.



Hier kämen auch noch Unsicherheiten bezüglich der zuletzt rasant steigenden täglichen Covid-Neuinfektionen in China hinzu. Das Virus habe sich im Land der Mitte zuletzt rasant ausgebreitet. Hier sei anzumerken, dass die chinesischen Behörden eingeräumt hätten, dass mit den Lockerungen eine akkurate Verfolgung der eigentlichen Anzahl an Fällen geradezu unmöglich geworden sei, während laut Medienberichten einige chinesische Unternehmen mit Krankständen von bis zu 90% (!) ihrer Belegschaft konfrontiert seien. Die Dunkelziffer an eigentlich Erkrankten dürfte damit deutlich höher sein. Die damit einhergehende Ungewissheit, ob die Kommunistische Partei zu ihren alten Vorgehensweisen zurückkehre oder bei ihrer neuen, gemäßigteren Corona-Politik bleibe, könnte kurzfristig noch für Belastung an den globalen Börsen sorgen.



Bezüglich des Datenkalenders sei die heutige Publikation der PMI Schnellschätzungen für die Eurozone erwähnenswert. Nachdem die Stimmungsindikatoren für das Verarbeitende und das Nicht-Verarbeitende Gewerbe zuletzt positiv hätten überraschen können, habe die Frage im Raum gestanden, ob sich dieser Trend fortsetzen würde. Dies sei tatsächlich der Fall gewesen, mit einer Verbesserung des PMI für das Verarbeitende Gewerbe auf 47,8 Punkte (von 47,1 Punkten bei der letzten Veröffentlichung) und einem Anstieg des PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe von 48,5 auf 49,1 Punkte. Selbstredend seien beide Indikatoren damit noch im schrumpfenden (Verarbeitendes Gewerbe) bzw. stagnierenden (Nicht-Verarbeitendes Gewerbe) Terrain angesiedelt, dennoch unterstreiche diese Entwicklung den positiven Trend der jüngsten Vergangenheit.



Im Hinblick auf die nächste Woche sei die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft von besonderer Bedeutung. Hier würden die Analysten der RBI leichte Verbesserungen in den Indices für die aktuelle Lage und die zukünftige Geschäftsentwicklung erwarten, wobei die positive Entwicklung der Analysten-Einschätzung nach im letztgenannten Index etwas ausgeprägter ausfallen sollte. Insgesamt bleibe abzuwarten, wie sich die westlichen Stimmungsindikatoren vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Inflations- und Zinsdynamiken in näherer Zukunft weiter entwickeln würden. (16.12.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche wurde das Handelsgeschehen an sowohl den europäischen als auch den US-Aktienmärkten von einer Vielzahl an makroökonomischen Daten geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zwischen Stimmungsumfragen und industriellen Daten hätten allerdings klar die US-Inflationsrate für November sowie die Zinsanhebungen der FED und EZB im Mittelpunkt gestanden.Schon am Dienstag habe das US-Amt für Arbeitsstatistik verlautbart, dass die Inflationsrate in den USA zum fünften Mal in Folge einen Rückgang verzeichnet habe, diesmal von zuvor 7,7% auf nunmehr 7,1%. Dass die Teuerungsrate in den USA somit schon im Sommer ihren Höhepunkt erreicht und daraufhin zu einem nachhaltig abfallenden Trend angesetzt habe, dürfte damit unbestritten sein. Die europäischen und US-Börsen hätten sich erleichtert gezeigt, hätten Analysten doch im Vorfeld mit einem etwas schwächeren Rückgang auf 7,3% gerechnet. Mit Größen wie dem EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) oder auch S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei es nach der Verkündung um zwischenzeitlich knapp 3% aufwärts gegangen, bevor diese ihre Gewinne noch am selben Tag in vorsichtiger Antizipation der Notenbank-Sitzungen teilweise wieder abgegeben hätten.