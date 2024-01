Datenseitig hätten die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone keine nennenswerten Impulse geliefert. Für Deutschland habe sich der Umfragewert zur Konjunkturerwartung im Jänner 2024 gegenüber Dezember 2023 um 2,4 Punkte auf 15,2 verbessert. Der Wert für die Einschätzung der gegenwärtigen konjunkturellen Lage sei geringfügig um 0,2 Punkte auf minus 77,3 Zähler gesunken. Ansonsten sei auch von Gewinnmitnahmen die Rede gewesen, die vor allem bei zinssensitiven Sektoren spürbar gewesen seien, die unter den falkenhaften Aussagen zur Geldpolitik gelitten hätten. Hier seien vor allem die Versorger und die Immobilientitel unter die Räder gekommen, welche auf Basis des STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) ein aggregiertes Minus von 1,2% bzw. 0,9% verbucht hätten.



In den USA seien die wichtigsten Leitindices ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Auch dort hätten die Renditen wieder merklich angezogen. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Konflikts im Roten Meer mit der jemenitischen Huthi-Miliz schüre - wegen der damit verbundenen Risiken für die Lieferketten - Inflations- und damit Zinsängste. Weiters hätten Aussagen des FED-Gouverneurs Christopher Waller die US-Börsen belastet, der zwar vor einer zu straffen Geldpolitik, aber gleichzeitig auch vor zu hastigen Zinssenkungen gewarnt habe. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe mit einem Plus von elf Basispunkten gestern wieder die 4%-Marke überschritten. Datenseitig stünden heute an der Wall Street Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion für den Monat Dezember im Fokus.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen tiefrot zeigen. Die chinesische Wirtschaft sei im Vorjahr (Q4) zwar um +5,2% gewachsen und damit stärker als von der Administration Pekings, jedoch in einem geringeren Ausmaß als von Ökonomen erwartet. Diese seien im Schnitt von einem Plus von +5,3% ausgegangen.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise heute Morgen leicht schwächer notiert. Diese stünden im Spannungsfeld zwischen Konjunktur- bzw. Nachfragesorgen (insbesondere China) einerseits und der Krise im Roten Meer andererseits. Selbiges gelte für den europäischen Benchmark Gaspreis TTF. Hier seien etwa die Routen von LNG-Tankern aus Katar in Richtung Europa empfindlich gestört und auch die kältere Witterung erhöhe die Nachfrage, andererseits seien die Speicher mit knapp 80% per 14. Januar verhältnismäßig noch immer gut gefüllt. Nach unten sei es im Lichte des festeren US-Dollars auch mit dem Goldpreis gegangen. Die Unze koste heute Morgen etwas weniger als USD 2.030. Bitcoin handele rund 1,5% schwächer bei unter USD 43.000. (17.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den Börsen in Europa waren die Kurstafeln gestern rot gefärbt, so die Analysten der Raiffeisen Bank international AG (RBI).Tags zuvor habe der österreichische Notenbankgouverneur und EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann die Erwartung von rasch fallenden Leitzinsen gedämpft. Möglich sei, dass eine hartnäckig hohe Inflation etwaige Senkungen im laufenden Jahr gänzlich ausschließe. Beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos habe er die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigt, wonach es "viel zu früh" sei, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Dies habe Anleger auf dem falschen Fuß getroffen, die auf baldige Zinssenkungen gesetzt h‘tten.