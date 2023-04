In den USA hätten teilweise ebenfalls jüngste Quartalsmeldungen auf die Stimmung gedrückt. Im Vordergrund des Nachrichtengeschehens seien jedoch abermals Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung des Landes gestanden. Zum einen seien die Ergebnisse zur Stimmungsumfrage der Notenbank in Philadelphia wider Erwartungen schlechter ausgefallen als im Vormonat und zum anderen habe die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe über den Schätzungen gelegen. So seien die drei namhaftesten Indices aus Amerika am gestrigen Tag allesamt mit Abschlägen aus dem Handel gegangen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen ebenfalls geschlossen schwächer präsentieren. Sowohl Japans Topix als auch die Indices aus Hongkong und Festland-China würden derzeit tiefer notieren.



An den Rohstoffmärkten habe sich die Sorge um eine wirtschaftliche Abkühlung auch im Ölpreis widergespiegelt. Dieser habe gestern erneut nachgegeben und so koste ein Fass der Nordseesorte Brent momentan in etwa USD 81. Gold hingegen habe sich recht stabil gezeigt und handele weiterhin im Bereich von USD 2.000 je Feinunze. Weniger gefragt gewesen seien auch Kryptos, wodurch sich der Bitcoin weiter von der 30.000er-Marke entfernt habe und aktuell leicht über USD 28.200 notiere. (21.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Anlegerschaft zuletzt vermehrt in Zurückhaltung übte, stand gestern Konsolidierung auf dem Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar sei durch die Veröffentlichung des EZB-Protokolls bekannt geworden, dass sich eine kleine Gruppe des Rates gegen die letzte Zinsanhebung ausgesprochen habe, jedoch würden nach wie vor die "Falken" dominieren. Außerdem seien gestern erste Auswirkungen der Berichtssaison spürbar gewesen. Teslas (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) Quartalsmeldung habe für die Befürchtung eines bevorstehenden Preiskampfes im Automobilsektor gesorgt, was Investoren Abstand habe nehmen lassen und vor allem den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit seinem Übergewicht in dieser Branche belastet habe. Daran hätten auch positive Überraschungen bei den deutschen Erzeugerpreisen und dem Konsumentenvertrauen der Eurozone nichts ändern können.