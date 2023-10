Der Dow Jones sei um -0,98%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,34% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,62% gesunken.



Dank strenger Kostenkontrolle habe SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) seinen operativen Gewinn überraschend stark gesteigert. Die Erlöse aus dem zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft seien allerdings hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Gestützt auf eine im Jahresvergleich um 1,5 Prozentpunkte verbesserten Bruttomarge sei der bereinigte operative Gewinn in Q3 währungsbereinigt stärker als prognostiziert um 16% auf 2,278 Mrd. EUR gestiegen.



Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) bekomme den selbst angezettelten Preiskrieg zu spüren. Die Gewinnmarge sei in Q3 auf 17,9% gesunken. Im Vorjahresquartal - vor den Preissenkungen - habe sie 25,1% betragen, im Vorquartal noch 18,2%. Der Umsatz sei geringer als erwartet um 9% auf 23,35 Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn habe 2,3 Mrd. USD betragen.



Der EUR habe am Vormittag zunächst etwas zugelegt, aber im Laufe des Tages geschwächelt.



Die Ölpreise hätten von Versorgungsängsten profitiert. Befürchtet werde eine Eskalation und eine Ausweitung des Nahost-Konflikts auf andere Länder in der ölreichen Region. (19.10.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Den Aktienmärkten machten die neuesten Entwicklungen in Nahost zu schaffen, so die Analysten der Nord LB.Die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit möglicherweise Hunderten Toten erschwere die Bemühungen um eine Eindämmung des eskalierenden Konflikts. Anleger hätten entsprechend vorsichtig reagiert, zumal die Berichtsaison nun richtig Fahrt aufnehme. Investoren würden neben den Quartalszahlen auch ganz genau die Ausblicke der Unternehmen unter die Lupe nehmen. So hätten trotz eines Gewinnanstiegs im Quartal bei ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) Investoren nach einem mauen Ausblick die Reißleine gezogen (ca. -4%). Das Jahr 2024 solle laut ASML ein "Übergangsjahr" werden, es sei mit stagnierenden Umsätzen zu rechnen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,03%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,10% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,99% gefallen.