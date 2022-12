Doch mit der Berichtssaison des zweiten Quartals habe sich das Bild wieder etwas aufgehellt: Diese sei sowohl in Europa als auch den USA entgegen den Erwartungen gut ausgefallen. Weit mehr als die Hälfte der Unternehmen hätten in puncto Gewinn positiv überraschen können - in den USA sogar mehr als 70%. Der befürchtete Margendruck sei ausgeblieben, weshalb die Gewinne, welche ja nominelle Werte darstellen würden, in einem solch hoch-inflationären Umfeld regelrecht gesprudelt seien - allen voran bei Energieunternehmen. Dies habe bis Mitte August eine Sommer-Rally ausgelöst, wobei sämtliche Leitindices schlussendlich rund 15% an Boden gutgemacht hätten.



So schnell die Euphorie gekommen sei, so schnell verpuffte diese auch wieder. Die US-Inflationsraten fielen für August und September höher aus als im Vorfeld erwartet worden war. Die Börsen sackten erneut sukzessive nach unten ab, bevor sie schlussendlich rund um den Oktober ihre jeweiligen Jahrestiefs markierten. Rezessionsund Zinsängste hatten die breite Anleger:innenschaft wieder fest im Griff. Doch das eben skizzierte Muster vom Sommer konnte erneut beobachtet werden: Eine durchaus solide Berichtssaison in Europa und den USA löste eine Erholungsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten aus, wenngleich in einem geringeren Ausmaß als zuvor. Des Weiteren wurde die Aufwärtsbewegung durch deutlich fallende Inflationsraten in den USA, eine Kehrtwende Chinas bezüglich ihrer Null-Covid-Politik sowie Stabilisierungstendenzen diverser europäischer Stimmungsumfragen unterstützt.



Die Gewinne seien gegen Jahresende allerdings etwas abgebröckelt. Zum einen habe die mit den Lockerungen eingetretene massive Corona-Welle Chinas belastet, welche Unsicherheiten über das weitere Agieren der kommunistischen Partei in der Pandemiebekämpfung ausgelöst habe. Zum anderen sei das Marktsentiment spürbar von den Aussagen der FED und insbesondere der EZB gedrückt worden. Während der abnehmende Kerninflationsdruck in den USA Jerome Powell & Co. nicht davon überzeugt habe, einen gröberen Richtungsschwenk ihres geldpolitischen Kurses vorzunehmen, habe die EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere "signifikante Zinsschritte in konstantem Tempo" in Aussicht gestellt. Die Hoffnung der Markteilnehmer:innen, dass die jüngsten Inflationsdaten die Notenbanken zu einem Umdenken bewegen würden, schienen damit (zumindest vorerst) erloschen, so die Analysten der RBI.



Die Themenlage von 2022 wird uns wohl zu einem Gutteil zumindest in das erste Quartal 2023 begleiten - wenngleich in einigen Bereichen mit geänderten Vorzeichen, so die Analysten der RBI. Die Inflation werde wahrscheinlich das ganze neue Jahr lang auf erhöhten Niveaus liegen, steige aber immerhin nicht weiter an. In den USA sei sie bereits seit einigen Monaten rückläufig, zuletzt sogar stärker rückläufig als vom Markt erwartet worden sei. In der Eurozone gebe es zumindest einige Anzeichen, dass der Inflations-Höhepunkt erreicht oder gar überschritten sei.



Das seien für den Aktienmarkt grundsätzlich gute Nachrichten, helfe aber vorerst wenig, wenn die Notenbanken gemäß ihren jüngsten Kommentaren weiter voll am Gas bleiben und die Zinsen weiter erhöhen möchten. Damit erhöhe sich nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Konjunktur diesseits und vielleicht auch jenseits des Atlantiks in eine Rezession abrutsche. Aus heutiger Sicht sollte diese aber nicht allzu dramatisch ausfallen.



Dennoch werde dies ausreichen, dass die Gewinnwachstumserwartungen für 2023 weiter nach unten hin angepasst werden müssten. Sie lägen per Jahresende 2022 schon sowohl für den S&P 500 als auch für die breiten Indices der Eurozone lediglich im niedrigen einstelligen Bereich und würden drohen damit in negatives Terrain abzurutschen. Aber selbst das sei relativ: Nach zwei aufeinander folgenden Jahren mit teils sagenhaften Rekordgewinnen müsste ein kleiner Gewinnrückgang verschmerzbar sein.



Im zweiten Halbjahr 2023 könnten wir uns zudem bereits eine Aufhellung der Unternehmens-Gewinnsituation vorstellen, so die Analysten der RBI. Ganz generell lasse sich auch historisch belegen, dass Aktienmärkte in der Folge eines beendeten Zinserhöhungszyklus meist überdurchschnittliche Zuwächse ausweisen würden. Auf 2023 umgemünzt, könnte es also sein, dass nach einem noch holprigen Jahresauftakt in etwa ab dem zweiten Quartal eine Erholung einsetzen könnte. Die Analysten der RBI sähen dabei die Bäume nicht unbedingt in den Himmel wachsen. Schließlich würden zu jenem Zeitpunkt möglicherweise auch die Anleihemärkte wieder so attraktiv wie schon seit Jahren nicht mehr erscheinen. Aber eine klar positive Performance im Gesamtjahr 2023 würden sich die Analysten der RBI von den wichtigsten etablierten Aktienmärkten schon erwarten - vielleicht an einer 2022 noch gebeutelten NASDAQ sogar mehr als in manch europäischem Aktienindex. (Ausgabe vom 21.12.2022) (22.12.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wie in den letzten Jahren wollen wir gegen Jahresende zusammenfassend einen Blick auf das abgelaufene Jahr werfen und einen Ausblick geben, was uns im kommenden auf den Finanzmärkten erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Jahr 2022 sei an den Aktienmärkten von sowohl von der Geo- als auch Geldpolitik geprägt gewesen. Der Mix aus Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, Inflation und Zinsanhebungen diverser Notenbanken habe die Börsen allesamt schwer belastet, sodass die weltweit namhaftesten Leitindices zwischenzeitlich markante Kursrückgänge verzeichnet hätten.Nachdem Größen à la S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) zum Jahreswechsel 21/22 noch neue Allzeithochs markiert hätten, sei es mit ihnen im Zuge des drohenden Kriegsausbruchs sukzessive bergab gegangen. Zu Beginn sei diese Dynamik den Unsicherheiten eines Krieges "an der Haustüre der EU" geschuldet gewesen, bevor rasch Energie- und Inflationssorgen in den Fokus gerückt seien.Die als Antwort auf den Angriffskrieg beschlossenen Sanktionen des "Westens" gegenüber Russland hätten den Kreml veranlasst, (unter Vorwänden) die Gaslieferungen nach Europa drastisch zu reduzieren, was die Gas- und Ölpreise in lichte Höhen habe ansteigen lassen. Dies habe insbesondere in Europa einen regelrechten Energiepreisschock ausgelöst, welcher naturgemäß den zu diesem Zeitpunkt bereits erhöhten Inflationsraten enormen Rückenwind verliehen habe. Zur Erinnerung: Die Inflationsraten in Europa und den USA seien zum Jahreswechsel 21/22 bereits auf einem äußerst hohen Niveau angesiedelt gewesen (USA 7,0%; Eurozone 5,0%). Während die US-Notenbank bereits im März ihren Zinsanhebungszyklus eingeläutet habe, so hätten die eben genannten Entwicklungen schlussendlich auch die EZB bewegt, im Juni die "Zinswende" einzuleiten.