Keine Spur von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit dann auch an den US-Börsen: Dort sei es zunächst ganz tief ins Minus gegangen (die Indices der NASDAQ seien zeitweise rund vier Prozent abgestürzt), bevor sich die Kurse gegen Handelsende wieder etwas hätten stabilisieren können. Der Dow Jones Industrials (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe den Tag mit einem Minus von 1,05% beendet, der breite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um 1,45% gesunken und der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe 2,49% eingebüßt. Am Mittwoch noch hätten die US-Börsianer die starken Wirtschaftsdaten der letzten Tage gefeiert unter dem Eindruck, dass die Konjunktur wohl stark genug wäre, um weiteren Straffungen durch die US-Notenbank FED standzuhalten und in absehbarer Zeit nicht in eine Rezession abzurutschen. Als dann aber gestern einer dritten Schätzung zufolge das Bruttoinlandsprodukt im Sommer etwas stärker als zuvor geschätzt veröffentlicht worden sei und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unter den Erwartungen geblieben seien, habe plötzlich doch wieder die Befürchtung überwogen, dass sich die FED veranlasst sehen könnte, noch mehr als zuletzt eingepreist die Zinsschraube anzudrehen.



In Anbetracht der Bewegungen an den Aktienmärkten sei es gestern - und auch heute früh - im Rohstoffbereich auffallend ruhig zugegangen. Der Ölpreis notiere aktuell um USD 81,50 je Fass der Sorte Brent. Wenig verändert präsentiere sich auch der Goldpreis, welcher nur leicht auf etwas unter USD 1.800 zurückgekommen sei. Der US-Dollar scheine schon seit Tagen bei 1,06 zum Euro festgezurrt zu sein und auch die Krypto-"Währungen" Bitcoin (USD 16.800) und Ethereum (USD 1.220) würden sich kaum verändert präsentieren.



An Asiens Aktienmärkten würden heute früh noch die Kursrücksetzer aus Europa und den USA "verarbeitet". Sämtliche Leitindices lägen im roten Bereich - der Tokioter TOPIX mit einem Minus von "nur" 0,5%, der koreanische KOSPI (ISIN KRD020020016/ WKN A0G9AA) mit Abschlägen von 1,7%. Die Aktienindices Indiens und Chinas lägen diesbezüglich genau dazwischen. Indes würden die vorbörslichen Indikationen für den Handelsstart in Europa eine tendenzielle Erholung von den gestrigen Kursrückschlägen erwarten lassen. Heute Nachmittag schwappe noch eine Welle an Konjunktur- und Preisdaten aus den USA herein, bevor es dann mit teils verkürztem Börsenhandel heute sowie wenigen Datenveröffentlichungen und voraussichtlich umsatzarmem Handelsgeschehen in der kommenden Woche endgültig ruhiger werden dürfte. (23.12.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - An Europas Börsen sah es gestern lange Zeit so aus, als könnten die Kurszuwächse vom Mittwoch zumindest gehalten werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Je näher jedoch die Börsenöffnung in Übersee genaht habe und in den USA die überraschend festen Konjunkturdaten der Vortage das Zinsgespenst hätten umgehen lassen, hätten die wichtigsten europäischen Aktienindices mehr oder weniger kräftig ins Minus gedreht. Der österreichische ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) sei dabei mit verhältnismäßig leichten Abschlägen davongekommen; DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) hätten aber jeweils um die 1,3% verloren.