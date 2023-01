Überdies habe sich im Verlauf des Vorjahres die Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere immerhin deutlich erhöht. Damit scheine auch die Zeit des Narrativs von der "Alternativlosigkeit von Aktien" beendet und dürfte (zurecht) alte Tugenden wie die Diversifikation von Portfolios in verschiedene Anlageklassen wiederbeleben.



Im Einklang mit ihrem aktuellen Konjunkturbild würden die Analysten der RBI zwar bis in den Frühsommer hinein einen tendenziell volatilen Verlauf der Aktienindices erwarten, sähen aber im Jahresverlauf durchaus wieder Potenzial für neue Kursanstiege. Bis dahin sollten die Augen der Aktionäre schon wieder auf eine langsame, aber stetige Konjunkturerholung bei nachlassender Inflation gerichtet sein, gepaart mit einem Stopp der Leitzinserhöhungen durch FED und EZB.



In einem solchen Szenario sähen die Analysten der RBI den US-Aktienmarkt mit mehr Aufwärtspotenzial behaftet als dessen europäische Pendants. Gerade für die im Vorjahr gebeutelten zyklischen Konsum- und IT-Werte (Stichwort: NASDAQ) klinge das durchaus favorabel.



Neben all dem sei der chinesische Aktienmarkt sicher ein Sonderfall. Mit nachlassenden COVID-Ansteckungen dürften sich im Reich der Mitte Konsum und Gesamtkonjunktur weiter befestigen, weshalb die Analysten der RBI neben dem NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) auch dem HSCE Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734) überproportionales Potenzial auf Jahresendsicht zumessen würden.



Dem österreichischen ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) würden die Analysten der RBI im gegebenen Umfeld insbesondere auch aus Bewertungsargumenten heraus im Jahresverlauf mehr zutrauen als anderen europäischen Indices. (20.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten wurde per Ende September wahrscheinlich vieles zu eng gesehen, per heute aber auch manches ein wenig zu locker, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ein neuerliches Aufflammen von Konjunktur- und/oder Zinsängsten könne der Party kurzfristig schnell das Licht abdrehen und für eine Konsolidierung sorgen. Deshalb würden die Analysten der RBI im weiteren Verlauf des ersten Quartals in Summe noch kein weiteres, nennenswertes Aufwärtspotenzial erwarten. Sollte es zu zwischenzeitigen Kursrücksetzern kommen, so seien wahrscheinlich einige europäische Aktienindices eher mehr denn weniger gefährdet. Schließlich hätten diese von der Erholungsbewegung der letzten Wochen und Monate überproportional profitiert.Außerdem könnte ein Aufflammen im für die Aktienmärkte zuletzt kaum mehr relevanten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine - und dieses könnte aus militärtaktischen/klimatischen Gründen abermals in der zweiten Februar-Hälfte anstehen - die Vorzeichen neuerlich vorübergehend drehen. Auch das würde Europas Aktienmärkte eher belasten als ihre amerikanischen oder asiatischen Pendants.