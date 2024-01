Gerade in der ersten Jahreshälfte 2024 werde aber wohl die Erwartungshaltung des Marktes in Sachen Zinssenkungen weiter den Ton angeben. Mit vielfach schneller als gedacht zurückgegangenen Inflationsraten sei von den Marktteilnehmern schon frühzeitig auf ein baldiges Ende des "Höher-für-länger"-Narrativs der Notenbanken spekuliert worden - was in der Spitze dazu geführt habe, dass der Markt für die USA und die Eurozone Zinssenkungen im Ausmaß von rund 150 Basispunkten im Jahresverlauf von 2024 gepreist habe. Die RBI-Analysten seien der Meinung, dass dies zu aggressiv sei. Sie würden derzeit lediglich von Leitzinssenkungen in der Größenordnung von insgesamt 75 Basispunkten seitens der FED und 50 Basispunkten seitens der EZB in 2024 ausgehen, welche auch erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen würden als der Markt antizipiere. Dennoch werde sich das veränderte Zinsumfeld aus Sicht der RBI-Analysten in Summe positiv auf die Aktienmärkte auswirken. Habe man vor einem halben Jahr noch von möglichen weiteren Zinserhöhungen gesprochen, so würden nun Diskussionen über den Zeitpunkt und das Ausmaß von Zinssenkungen den Takt vorgeben.



Einen ebenso unterstützenden Faktor würden die Gewinnerwartungen an die Unternehmen darstellen. Nach drei Jahren in Folge mit Rekordgewinnen dürften die Unternehmensgewinne im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aus aktueller Konsensus-Sicht heuer noch einmal um knapp 11% weiter ansteigen, jene des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) immerhin um gut 3%. Noch etwas favorabler würden die erwarteten Dividendenrenditen aussehen, die in einigen der wichtigsten europäischen Indices bei deutlich über 3% lägen, im ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sogar bei über 5%.



In Summe würden die RBI-Analysten also ganz klar optimistisch in ihrer Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Aktienmärkte bleiben. Das sich insbesondere in den USA immer mehr materialisierende Soft-Landing Szenario, früher oder später beginnende Zinssenkungen sowie ein solides Gewinnwachstum auf aggregiertem Level sollten den Indices auf Jahresendsicht ein Fundament für weitere Anstiege bereitstellen. Kurzfristig würden sich jedoch durchaus noch diverse Risiken ergeben, etwa durch den einen oder anderen enttäuschenden Konjunkturdatenpunkt oder die Notwendigkeit einer weiteren Normalisierung (zu) heiß gelaufener Zinssenkungsfantasien des Marktes, welche die globalen Aktienindices zwischenzeitlich belasten könnten. (18.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Kann die Rally so weitergehen? Nach dem fürchterlichen Kapitalmarktjahr 2022, in dem sogar Anleihen Hand in Hand mit Aktien Kursverluste hinnehmen mussten, ging es 2023 fulminant aufwärts, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zum einen habe die sinkende Inflation dafür gesorgt, dass die Erwartungen auf eine noch länger andauernde Zinshochphase zurückgingen und Hoffnungen auf einen baldigen Startschuss für Zinssenkungen seitens der Zentralbanken aufgekommen seien. Zum anderen habe sich die US-Wirtschaft robuster gezeigt als zu Beginn des Vorjahres befürchtet. All das sei per Jahresende 2023 durch eine Reihe von bedeutenden Aktienindizes mit Jahres- oder Allzeit-Höchstständen quittiert worden.