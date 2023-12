Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,36%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,41% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,45% geklettert.



Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) plane der FAZ zu Folge den Verkauf seiner Reha-Kliniken. Der neue CEO Sen des Gesundheitskonzerns (seit Oktober 2022 im Amt) treibe die Neuausrichtung voran. Künftig sollten die Medikamentensparte Kabi sowie die Klinikkette Helios im Fokus stehen. Nur noch als Finanzbeteiligungen seien zukünftig die Dialyse-Tochter FMC sowie die Dienstleistungssparte Vamed im Gespräch. Die Reha-Kliniken würden zu Vamed gehören. Der Preis der Reha-Sparte liege in einer Spanne zwischen EUR 600 bis 800 Mio.



Laut Handelsblatt überlege VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) über eine Kooperation zur Entwicklung eines Elektro-Kleinwagens mit Renault.



Der Ölmarkt habe die Handelswoche mit dem siebten Wochenverlust in Folge beendet. Dies sei der längste Abschwung seit 2018. Die schwache westliche Industriekonjunktur belaste. Auch im Reich der Mitte wolle die Erholung nicht so richtig in Gang kommen.



Nachdem Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) zu Wochenbeginn auf ein Rekordhoch geklettert sei, sei es am Freitag zu einem Rücksetzer gekommen. Marktteilnehmer seien sich noch nicht sicher, wann die Zentralbanken mit den Zinssenkungen beginnen würden. Hohe Zinsen würden Gold unattraktiver machen. Sicherheit hin oder her.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Jahresendrally an den Aktienmärkten setzt sich ungehindert fort, so die Analysten der Nord LB.Eine stagnierende deutsche Wirtschaft in der Rezession tangiere den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) nicht wirklich.Der DAX sei um +0,78%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,59% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,96% gestiegen.