Deshalb würden Investoren in dieser Woche vor allem gespannt auf die Notenbanksitzungen von EZB und FED blicken. Der Markt erwarte derzeit die ersten Zinssenkungen bereits im März und rechne für das Gesamtjahr 2024 inzwischen mit Zinssenkungen im Ausmaß von 130 Basispunkten in der Eurozone und etwa 100 Basispunkten in den USA. Die RBI erwarte hingegen, dass sich die Notenbanker für spätere und weniger ausgeprägte Zinssenkungen aussprechen würden.



Die Unsicherheiten über den zukünftigen Zinspfad würden auch dazu führen, dass die Rohstoffmärkte in den letzten Tagen teils stark geschwankt hätten. Öl habe den negativen Trend durchbrechen und wieder eine Preiserhöhung verzeichnen können. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent notiere derzeit bei rund USD 76. Gold habe erneut leicht an Wert eingebüßt und sei zeitweise unter die Marke von USD 2.000 gefallen. Zur größten Wertveränderung sei es beim Bitcoin gekommen, welcher über das Wochenende um über 5% habe abgeben müssen und nun wieder bei USD 42.000 notiere.



Die Märkte in Asien würden heute Morgen leicht über den Kursen von Freitag notieren. Am stärksten präsentiere sich heute der TOPIX, welcher die Verluste vom Freitag fast völlig habe aufholen können. Für heute stünden keine wichtigen Veröffentlichungen von makroökonomischen Indikatoren an. (11.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Jahresendrally setzte sich auch am Freitag fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit Kursgewinnen dies- und jenseits des Atlantiks seien die Aktienmarktindices näher an ihre Allzeithochs gestiegen oder hätten diese übertroffen. Besonders erwähnenswert sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), welcher weiter angestiegen sei und inzwischen über 16.750 Zählern notiere. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei ebenfalls gestiegen und habe mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent auf 4.523 Punkte ansteigen können. Der Index habe somit erstmals seit mehr als 16 Jahren die Hürde von 4.500 Zählern hinter sich gelassen. Auch die Märkte in den Vereinigten Staaten hätten sich am Freitag wieder freundlicher gezeigt. Der Katalysator für die Marktbewegungen sei der besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht gewesen, was zu einer Reduktion von Rezessionsängsten geführt habe. Die Arbeitslosenrate habe sich im vergangenen Monat von 3,9% auf 3,7% verringert. Somit hätten die Konsensschätzungen, welche von keiner Veränderung im vergangenen Monat ausgegangen seien, unterboten werden können. Der nur langsam abkühlende Arbeitsmarkt könnte aber dazu führen, dass die Zinsen noch länger auf ihrem derzeitigen hohen Level bleiben müssten, um die Wirtschaft auf ein nachhaltiges Niveau einzubremsen.