Auf Wochensicht seien alle drei US-Indices jeweils um mehr als 3% gestiegen. Im Monat März sei es für den technologielastigen NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um 6,7% nach oben gegangen, für den S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um 3,5% und den Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) um 1,9%.



Am Freitag habe der Dow mit +1,3%, der S&P 500 +1,4% und der NASDAQ Comp. +1,7% geschlossen.



VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) setze trotz wachsender Konkurrenz und schwächelnder Nachfrage weiter auf Tempo beim Aufbau der Elektro-Mobilität in China. Es strömten neue, sehr kompetitive Akteure auf den Markt, habe der Chef der Marke Volkswagen Pkw in China, Mecha, gesagt. Aber starker Wettbewerb sporne VW nur zu konstanter Innovation und Verbesserung an. Bis 2024 seien zusammen mit Joint Ventures Investitionen in die E-Mobilität in China von 15 Mrd. EUR geplant. Mecha habe sich zuversichtlich gezeigt, dass es in der Volksrepublik nach einer kurzfristigen Nachfrage-Schwäche bei E-Autos zur Erholung komme.



Nach einer starken Woche für den EUR sei es am Freitag für die europäische Gemeinschaftswährung gen Süden gegangen. Die Öl-Allianz OPEC+ habe eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Schon ab Mai solle die Produktion um rund eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen. (03.04.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger reagierten am deutschen Aktienmarkt erleichtert auf einen nachlassenden Preisdruck in Europa und den USA, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,26%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +2,14% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,91% gestiegen.