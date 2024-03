In Anbetracht der abwartenden Stimmung sei gestern unter der europäischen Anlegerschaft keine Kauflaune aufgekommen. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Minus von 0,38% im Vergleich zum Vortag geschlossen, wobei es aber seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,62% merklich schlechter erging. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe ebenfalls einen Rücksetzer verzeichnet und zur Schlussglocke ein Kursminus von 0,75% hinnehmen müssen. Auch in den USA seien die Aktienindices verhalten gestartet. Nachdem dort bereits am vergangenen Wochenende auf Sommerzeit umgestellt worden sei, habe begonnen und der Handel in NY (nach unserer Zeit) bereits eine Stunde früher geendet. Während der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein kleines Plus von 0,12% habe vorweisen können, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der Technologie-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Rückgang von 0,11% bzw. 0,37% moderat schwächer geschlossen.



An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise gemischt entwickelt: Während die europäische Sorte Brent nahezu unverändert geschlossen habe, habe die US-Sorte WTI klar schwächer notiert. Aktuell pendele der Preis für die Sorte Brent zwischen USD 82 und 83 je Fass. Gold sei im gestrigen Umfeld erneut gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 2.175 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe seine jüngste Rally weiter fortgesetzt, wobei der Kurs heute Morgen ein wenig unter USD 72.000 angesiedelt sei.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während japanische Aktien etwas niedriger notieren würden, könnten vor allem die Titel in Hongkong deutlich zulegen. (12.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Start in die neue Handelswoche verlief impulslos, zumal neue marktbewegende (Makro-)Daten gestern Mangelware waren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dementsprechend lustlos hätten sich zum Wochenauftakt auch die internationalen Aktienmärkte präsentiert. Nachdem sich die marktbeherrschende Frage aktuell vor allem um den Startzeitpunkt des erwarteten Zinssenkungszyklus drehe, hätten sich die Investoren im Vorfeld der heute anstehenden US-Inflationsdaten für Februar nicht aus ihrer Deckung gewagt bzw. mit Gewinnmitnahmen lieber auf Sicherheit gesetzt. Trotz der überkauften Situation habe sich aber kein größerer Verkaufsdruck ergeben. Damit habe man aber auch schon das Datenhighlight der aktuellen Woche angesprochen - nämlich die US-Inflationsdaten. Auch wenn sich die US-Notenbank stärker auf die privaten Konsumausgaben (PCE) in ihrer Entscheidungsfindung stütze, so würden die heutigen Preisdaten dennoch den letzten Inflationsdatenpunkt vor dem nächsten US-Notenbankmeeting am 20. März darstellen. Dabei würden die Markterwartungen von einer bei 3,1% im Jahresvergleich konstant bleibenden Gesamtinflationsrate ausgehen, während bei der Kernrate ein leichter Rückgang von zuvor 3,9% auf 3,7% erwartet werde. Es bleibe also spannend, wie sehr diese Daten die vorherrschenden Markterwartungen bezüglich der lang herbeigesehnten Zinswende beeinflussen würden. Sollten nämlich die Daten überraschend hoch ausfallen, könnte sich dies auf die Geldpolitik der FED auswirken, wodurch der Zeitpunkt für den Beginn des ungeduldig herbeigesehnten Zinssenkungszyklus weiter nach hinten rücken könnte. Aktuell werde die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinssenkung im Juni mit knapp 72% gepreist und somit deutlich später erwartet als noch zu Jahresbeginn. An den Aktienmärkten seien bis jetzt kaum negative Auswirkungen zu beobachten gewesen und auch an den Anleihemärkten die Renditen der Staatsanleihen zuletzt tendenziell wieder etwas zurückgekommen.