Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) bleibe im vierten Jahr in Folge mit deutlichem Abstand der größte Flugzeugbauer der Welt. Mit 661 ausgelieferten Flugzeugen - das sei ein Plus von 8% - sei das französisch-deutsche Unternehmen 2022 zwar wie erwartet leicht hinter der eigenen Zielmarke von 700 Maschinen zurückgeblieben, wie Airbus eingeräumt habe. Der Konzern habe damit aber klar vor dem US-Rivalen Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) gelegen, der im abgelaufenen Jahr trotz eines Schlussspurts nur 480 (2021: 340) Flugzeuge an die Kunden habe übergeben können. Vorstandschef Faury habe den Produktionsrückstand mit den weiterhin brüchigen Lieferketten begründet. "Auch das Jahr 2023 wird komplex."



Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) plane eine millionenschwere Erweiterung der neuen Gigafactory in Texas. Der E-Autobauer habe bei der zuständigen Behörde einen Antrag gestellt, der eine Investition von knapp 776 Mio. USD in die Fabrik vorsehe, wie aus einem Antrag hervorgehe.



Der Einstieg eines weiteren Hedgefonds sorge für Spekulationen über eine Aufspaltung von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001). Der aktivistische Investor Bluebell dringe auf einen Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten (Consumer Health). Bayer könnte dann in ein Pharma- und ein Agrar-Unternehmen aufgespalten werden.



Der Euro habe sich gestern nahezu bewegungslos präsentiert. Eine gestiegene Nachfrage von chinesischen Ölhandelsunternehmen habe für ein positives Vorzeichen beim Ölpreis gesorgt. (12.01.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich Anleger vor den mit Spannung erwarteten Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA risikofreudig, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,2%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,4% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,7% gestiegen.