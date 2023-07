Der Technologiekonzern Bosch wolle ein großer Spieler am Zukunftsmarkt Wasserstoff werden. Mit Investitionen von 2,5 Mrd. EUR bis 2026 setze Bosch an mehreren Hebeln an: Dem Brennstoffzellen-Antrieb für Lkw, einem für 2024 angekündigten Wasserstoff-Motor, der stationären Brennstoffzelle zur Energieerzeugung sowie der Wasserstoff-Erzeugung mit Elektrolyseuren.



Der Frankfurter Flughafen erhole sich vom Einbruch der Fluggastzahlen in der Corona-Pandemie. In H1 2023 habe der größte deutsche Airport 26,9 Mio. Passagiere gezählt. Das seien 29% mehr als im Vergleichszeitraum in dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr gewesen, aber nur 80% des Niveaus vom Vorkrisenjahr 2019.



Die Optikerkette Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220) habe in H1 2023 auch dank des wachsenden Onlinehandels kräftig zugelegt. Bei einem Umsatzplus um 13% auf 966 Mio. EUR (Umsatz im Online-Geschäft +28%) habe das Betriebsergebnis um 21% auf 207 Mio. EUR zugelegt.



Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) wolle die Hälfte seines 2 Mrd. EUR schweren Investitionsprogramms in Deutschland ausgeben. Allein 500 Mio. EUR sollten in den Ausbau des Elektronikwerks in Erlangen fließen.



Der EUR habe sich auch gestern wieder mit Kursgewinnen präsentiert (Höchststand seit März 2022). Die Ölpreise hätten ebenfalls weiter zugelegt. Die gesunkene Nachfrageprognose der IEA habe nur kurzfristig negative Auswirkungen gehabt, der schwache USD bleibe derzeit ein starker Preistreiber. (14.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Hoffnung auf ein nahendes Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA haben Anleger am deutschen Aktienmarkt zugegriffen, so die Analysten der Nord LB.Schwache Konjunkturdaten aus China hätten aber größere Kursgewinne verhindert. An der Wall Street sei es weiter nach oben gegangen. Auch hier hätten die frischen Preisdaten die Hoffnungen auf ein näher rückendes Ende der Zinsanhebungen der FED genährt.Angesichts florierender Geschäfte in H1 erhöhe der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (ISIN DE000WACK012/ WKN WACK01) seine Finanzprognose. Der Vorstand rechne nun mit einem Jahresumsatz von 2,5 bis 2,7 Mrd. EUR. Von Januar bis Juni habe Wacker Neuson mit 1,37 Mrd. EUR bereits rund die Hälfte des vorgesehenen Jahresumsatzes erlöst. Das habe einem Zuwachs von gut 27% ggü. dem Vorjahreszeitraum entsprochen. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei mit 177 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie vor Jahresfrist.