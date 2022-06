"Es mag sich um eine ungewöhnlich lange Korrektur mit starken Ausprägungen handeln, aber für einen langwierigen Bärenmarkt braucht es andere Geschütze", so Grüner. In der Tat halte sich die Inflation hartnäckig, die Zinserhöhungen der FED würden die Stimmung dämpfen, China kämpfe mit Lockdowns, der Russland-Ukraine-Krieg belaste weiterhin und steigende Energiepreise würden insbesondere in Deutschland und im gesamten europäischen Raum für Unruhe sorgen. Zu den unbeachteten positiven Faktoren gehöre jedoch, dass die Unternehmen über ein robustes Gewinn- und Umsatzwachstum verfügen würden. Die globale Zinsstrukturkurve sei positiv gekrümmt, die Banken hätten eine positive Kapitalausstattung bei kräftigem Kreditwachstum, die politischen Entscheidungsträger in China würden auf eine Stabilisierung der Wirtschaft umschwenken und vieles mehr.



"Unter dem Strich sorgen die vielfältigen Problemstellungen für eine starke Belastung der Marktstimmung", so Grüner. "Aber sie verursachen keinen schwerwiegenden fundamentalen Abschwung, der einen ausgewachsenen Bärenmarkt rechtfertigen würde."



Eine negative Volatilität provoziere emotionale Reaktionen unter Anlegern. Wer sich von der sorgenvollen Stimmung anstecken lasse, laufe Gefahr, Risiken überzubewerten und nicht mehr auf Wahrscheinlichkeiten zu achten. In der Folge seien die langfristigen Anlageziele in den Hintergrund geraten, Portfolioveränderungen würden zur Linderung der kurzfristigen emotionalen Belastung durchgeführt. "Konkret verlassen langfristig orientierte Anleger, die ursprünglich aktienähnliche Renditen als übergeordnetes Anlageziel ausgerufen haben, in einer negativen Marktphase den Aktienmarkt", meine Grüner. "Viel zu oft geraten die langfristigen Ziele durch derartige Aktionen in Gefahr - nicht durch die Abwärtsbewegung an sich, denn diese sind ganz normale Bestandteile der langfristigen Aktienmarktentwicklung."



Aktienanleger hätten im Börsenjahr 2022 einen emotionalen Härtetest bestehen müssen. Hilfreich sei es dabei, weniger Finanzmarktnachrichten zu konsumieren und somit die tägliche Dosis an Schreckensmeldungen zu senken. "Tendenziell hilft es in emotionalen Phasen auch, seltener auf das eigene Portfolio zu schauen", resümiere Grüner. Entscheidend sei es, den "Wohlfühlfaktor" gegen eine rationale Entscheidungsgrundlage einzutauschen. Das falle in negativen Marktphasen schwer, sei aber der Schlüssel zum langfristigen Anlageerfolg. (23.06.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Die negative Entwicklung an den globalen Aktienmärkten quält die Anleger mittlerweile seit rund sechs Monaten, so die Experten von Grüner Fisher Investments."In US-Dollar gerechnet ist der MSCI World Index bereits letzte Woche in den Bereich eines offiziellen Bärenmarkts eingetreten", analysiere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. "Zwangsläufig werden Anleger mit unzähligen Fachartikeln konfrontiert, die zur Vorsicht mahnen und Aktieninvestitionen tendenziell kritisch betrachten." Der emotionale Druck auf langfristig orientierte Anleger bleibe im Jahr 2022 also hoch.