Die große Frage der nächsten Wochen werde sein, inwieweit die Gesamtwirtschaft durch den deutlich restriktiven Kurs der Notenbanken gedämpft werde, um die Inflationsraten wieder in Richtung der Zielsetzungen der Notenbanken zu bringen. Die Analysten der National-Bank AG würden weiterhin davon ausgehen, dass es eine Menge Gründe für einen nachhaltigen Rückgang der Inflationsraten gebe (zunehmend einsetzender Basiseffekt, Normalisierung der Lieferketten, signifikante Preisrückgänge bei den Energieträgern). Das an den Märkten vorherrschende Narrativ des im Laufe des Jahres einsetzenden Endes des Zinserhöhungszyklus sei trotz momentan noch anders lautender Rhetorik der Notenbanken aus Sicht der Analysten der National-Bank AG weiterhin intakt. Nichtsdestotrotz werde dies ein längerer Prozess sein, Datenpunkte wie vom letzten Freitag würden daher die Markteilnehmer verunsichern. Es zeige sich aber auch deutlich: Die US-Wirtschaft sei weiterhin sehr stark, Sorgen vor einer eventuell um sich greifenden Rezession seien unangebracht.



Stützend für die Aktienmärkte fungiere die Erwartungshaltung, dass die globale Konjunktur in 2023 deutlich besser laufen werde als dies noch vor einigen Wochen angenommen worden sei. Die Stützpfeiler für diese Entwicklung seien: Zum einen die unerwartete Umkehr in der chinesischen Zero-Covid Politik. Zum anderen der signifikante Rückgang der Energiepreise in den letzten Wochen. Zum dritten der US-Inflation Reduction Act, welcher vor allem auf dem Gebiet des Übergangs auf eine grünere und saubere Gesellschaft in den USA signifikante Investitionen und staatliche Unterstützungen enthalte.



Aktien



Nach den starken Aktienmarktzuwächsen seit Beginn des Jahres würde die Analysten der National-Bank AG ein gewisses Ausatmen nicht überraschen. Trotzdem: Die relative Vorteilhaftigkeit der Aktienmärkte sei weiterhin gegeben, deutliche Wachstumshoffnungen seien mit der veränderten Covid-Politik in China verbunden, zudem scheine der russische Angriffskrieg in der Ukraine wenigstens momentan seinen Schrecken für die Aktienmärkte verloren zu haben. (07.02.2023/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte setzten in den letzten zwei Wochen zunächst ihre Aufwärtsbewegung fort, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten, so die Analysten der National-Bank AG.Sehr starke Daten vom US-Arbeitsmarkt würden das Narrativ der Kapitalmarktteilnehmer in der jüngeren Vergangenheit "bedrohen", nämlich, dass die Notenbanken relativ zeitnah aufgrund deutlich sinkender Inflationsdaten einen Schwenk in ihrem Zinserhöhungsmodus vornehmen würden. Der US-Arbeitsmarkt habe 517.000 neue Stellen im Januar (Prognose: 185.000) geschaffen und damit dafür gesorgt, dass die US-Arbeitslosenquote mit 3,4% sich auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten (seit 53 Jahren) befinde. Die unmittelbare Reaktion auf diese beeindruckenden Daten, welche sich über nahezu alle Sektoren der Gesamtwirtschaft verteilt hätten, waren sowohl sinkende Aktien- als auch Rentennotierungen.