Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,38% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,04% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,59% gesunken.



Der Pharmakonzern Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) habe im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Allerdings sei im Schlussquartal das wichtige Impfgeschäft überraschend stark eingebrochen. Für das laufende Jahr richte sich das Unternehmen auf weniger Ergebniswachstum ein. Gründe seien Nachahmerprodukte sowie hohe Kosten für den Anlauf neuer Arzneien.



Der US-Dollar habe sich nach den US-Arbeitsmarktdaten stark gegenüber allen anderen Hauptwährungen gezeigt. Der Euro sei deutlich abgerutscht auf Kurse unterhalb von 1,08 USD. Die Unsicherheit über die weitere Nachfrageentwicklung in China dem größten Ölimporteur der Welt, habe die Ölpreise ins Minus gedrückt. (06.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Bericht vom US-Jobmarkt bremste auch die Entwicklung der Aktienmärkte, sodass Gewinnmitnahmen das Bild sowohl an den europäischen als auch an den US-Märkten prägten, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,21%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,10% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,08% gefallen.