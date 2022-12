Entsprechend hoch sei die Volatilität an den Börsen gewesen. In der Spitze seien bspw. der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der amerikanische S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gegenüber dem Stand vom Jahresanfang nach mehreren Aufs und Abs um jeweils rund 25% bis zu den Tiefständen im Oktober gefallen. Seitdem habe sich aber eine deutliche Erholung gezeigt, nachdem sich angedeutet habe, dass der wirtschaftliche Einbruch voraussichtlich nicht ganz so heftig ausfallen werde wie zunächst angenommen, und nachdem der Zinsanstieg sich verlangsamt habe. Bis zum Jahresende 2022 würden die Analysten noch einen moderaten Anstieg der Aktienmärkte für möglich halten. Für den DAX laute ihre Prognose 14.500 Punkte, für den S&P 500 4.000 Punkte.



Der Blick in die Kristallkugel sei auch für das Jahr 2023 eine besondere Herausforderung. Krieg, Sanktionen, Inflation, Zinsen und Rezession seien Schlagworte, die die Analysten anhaltend beschäftigen würden. Zwar seien die Bewertungen an den Aktienmärkten schon deutlich zurückgekommen, die Analysten würden es aber für wahrscheinlich halten, dass sich im 1. Quartal 2023 herausstellen werde, dass die aktuell eingepreisten Gewinnerwartungen für die Unternehmen noch zu hoch seien. Zudem dürften viele Firmen mit zurückhaltenden Ausblicken bezüglich ihrer Geschäftsentwicklung aufwarten.



Weitere moderate Leitzinserhöhungen bspw. von der EZB würden ebenfalls belastend auf die Aktienmärkte wirken, so dass die Analysten zunächst ein schwaches Auftaktquartal mit Indexrückgängen beim DAX auf rund 13.000 Punkte und beim S&P 500 auf 3.650 Punkte erwarten würden. Während der wirtschaftliche Tiefpunkt überwiegend im 2. Quartal des nächsten Jahres erwartet werde, sollten die Aktienmärkte unterstützt durch die Tatsache, dass die wichtigsten internationalen Leitzinsen dann ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben würden, zu dieser Zeit bereits drehen. Zur Jahresmitte sähen die Analysten daher den DAX bei 13.900 Punkten und den S&P 500 bei 3.850 Punkten. Im Zuge einer beginnenden wirtschaftlichen Erholung im 2. Halbjahr 2023 dürften sich auch die weltweiten Aktienmärkte moderat positiv entwickeln. Für das Jahresende 2023 würden die Analysten den DAX bei 15.000 Punkten und den S&P 500 bei 4.100 Punkten prognostizieren.



Natürlich sei diese Entwicklung mit vielen Fragezeichen versehen. Positive und negative Meldungen zu den oben genannten Schlagworten würden für eine hohe Volatilität sorgen. Auch mögliche Infrastrukturanschläge könnten vorübergehend zu merklichen Ausschlägen führen. Zu einem größeren Risiko für die internationalen Aktienmärkte könne sich auch der US-Immobilienmarkt entwickeln. (Ausgabe Outlook 2023) (19.12.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - "Zeitenwende" ist das Wort des Jahres 2022, so Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB.Und auch an den Aktien-Börsen habe sich - entgegen der Erwartung der meisten Marktteilnehmer - nach vielen aufwärtsgerichteten Jahren eine Zeitenwende eingestellt. Auch wenn das Jahr 2022 noch nicht ganz zu Ende sei, sei absehbar, dass die weltweiten Aktienindices überwiegend eine negative Jahres-Performance zeigen würden. Unter anderem gestresste Lieferketten, die durch die strenge Null-Covid-Politik Chinas zusätzlich verschärft worden seien, hätten schon zu Beginn des Jahres für ungewöhnlich hohe Inflationsraten gesorgt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die in der Folge (auch durch Sanktionen) explodierenden Preise insbesondere für Energie und bestimmte Lebensmittel hätten diese Entwicklung dynamisiert, so dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik merklich hätten straffen müssen. Steigende Zinsen seien aber bekanntermaßen Gift für die Aktienmärkte, und die nochmals merklich angestiegenen geopolitischen Risiken in Verbindung mit einem veränderten Sicherheitsgefüge in Europa hätten für zusätzliche Unsicherheit gesorgt.