Wachstumsaktien hätten 2022 deutlich schlechter abgeschnitten als Value- und defensive Aktien, wobei die Bewertungsmultiplikatoren von Wachstumsunternehmen im Vergleich zu ihren durch die Pandemie erhöhten Niveaus drastisch zurückgegangen seien. Höhere Zinssätze seien in der Regel schlecht für Wachstumsaktien und die aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen im vergangenen Jahr seien sehr schmerzhaft gewesen.



Es sei immer schwierig, den richtigen Zeitpunkt für eine Änderung der Aussichten für einen der beiden Stile abzupassen, aber angesichts der hohen Bewertungen für defensive Werte und des hohen Anteils an Energie- und defensiven Sektoren hätten sich die Argumente für diese Werte abgeschwächt. Ebenso gebe es zwar immer noch eine Prämie in Segmenten des Wachstumsuniversums, aber diese Prämie habe sich gegenüber Value-Aktien erheblich verringert. Angesichts der Tatsache, dass sich die Anleger zunehmend auf die rückläufigen Erträge des breiten Marktes konzentrieren würden (sowohl bei Value-, defensiven als auch bei Growth-Aktien), sei Taylor der Ansicht, dass die Widerstandsfähigkeit der Gewinne und die Unternehmen, die in der Lage seien, die Renditen für die Aktionäre aufrechtzuerhalten, noch wichtiger würden.



Taylor gebe keine bestimmte Stilrichtung vor, glaube aber, dass dies ein Zeitpunkt sei, an dem der Markt sehr wohl zu den Gewinnen als Treiber der Aktienrenditen zurückkehren könnte und das in einer Welt, die wahrscheinlich ein niedriges Wachstum oder sogar eine Rezession aufweise. Wenn sich die Aktienmärkte in einer größeren Bandbreite bewegen würden und weniger richtungsorientiert seien, werde die Aktienauswahl wahrscheinlich noch mehr an Bedeutung gewinnen, ebenso wie die Aufzinsung der Aktienrenditen.



Natürlich biete kein Bewertungsmaßstab dem Anleger "die Antwort", denn die letzten drei Jahre hätten gezeigt, dass Bewertungen kontextabhängig seien. Was man jedoch sagen könne, sei, dass die Zinssätze viel höher seien als noch vor einem Jahr, während die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheine. Es bestehe jedoch das Risiko von Gewinnrückgängen im Jahr 2023, da die Margen durch Inflation und geringes Wachstum unter Druck geraten würden. Es wird daher wichtig sein, nach Marktsegmenten zu suchen, in denen die Erträge stabil sind und sogar steigen können - genau daran arbeiten wir intensiv, so Taylor.



Derzeit würden die Aktienmärkte auf einem durchschnittlichen Bewertungsniveau gehandelt und nicht auf einem Blasen- oder teuren Niveau, während die Positionierung innerhalb der Märkte weiterhin ausgesprochen defensiv bleibe. Das sei natürlich etwas anderes, als wenn die Märkte extrem unterbewertet seien oder eine Krise einpreisen würden. Aber ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das unter dem 3-, 5- und 10-Jahres-Durchschnitt liegt, ist unserer Meinung nach ein relativ solider Ausgangspunkt, wenn man über zukünftige risikobereinigte Renditen nachdenkt, so Laurence Taylor, Portfolio Specialist Global Equity bei T. Rowe Price. (16.02.2023/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Warum sollte die Inflation 2023 zurückgehen und nicht in eine Spirale wie in den 1970er Jahren münden? Wir glauben, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreichen und dann wieder abklingen wird, was zum Teil auf die gleichen Faktoren zurückzuführen ist, die zum anfänglichen Inflationsschub beigetragen haben, so Laurence Taylor, Portfolio Specialist Global Equity bei T. Rowe Price.Die durch die Pandemie ausgelösten Probleme in der Versorgungskette würden nun schnell abklingen, da China wieder geöffnet werde und die Welt lerne, mit COVID zu leben. Wir haben zwar noch nicht alle komplexen Probleme im Zusammenhang mit den globalen Lieferketten gelöst - die auf dem Höhepunkt der Störung völlig zusammenbrachen - aber es wurden bereits große Fortschritte erzielt, da sich die Lieferbedingungen deutlich verbessert haben, so Taylor. Gleichzeitig gehe die Nachfrage zurück und die Arbeitslosigkeit steige angesichts höherer Kosten und unsicherer Wachstumsaussichten.Die Rohstoffpreise hätten sich weiter abgeschwächt. Öl werde derzeit mit rund 80 USD pro Barrel gehandelt, während die Terminkurve auf eine Spanne von 60 bis 70 USD pro Barrel in der Zukunft hindeute. Auch die Benzinpreise seien im Jahresvergleich unverändert, während die Preise für andere Rohstoffe ebenfalls von ihren Höchstständen zurückgegangen seien.