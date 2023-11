Abseits dessen werde der Aktienmarkt mit Argusaugen auf das heutige Zahlenwerk von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) blicken. Schließlich gelte dieses als Indikation über den Fortbestand des KI-Hypes und bringe daher durchaus das Potenzial mit sich, auch für die künftige Entwicklung des Gesamtmarktes Bedeutung zu haben.



Am Aktienmarkt jedenfalls sei heute Morgen eine Fortsetzung der positiven Tendenzen zu erkennen. In Asien würden die Börsen mehrheitlich im grünen Bereich handeln.



Auf der Rohstoffseite seien kaum nennenswerte Bewegungen zu verzeichnen gewesen. Das Barrel der Nordseesorte Brent pendele weiterhin um die Marke von USD 80 und der Goldpreis hadere nach wie vor mit der Rückeroberung der Hürde von USD 2.000. Der Bitcoin habe unter anderem vom Sieg von Javier Milei, dem neuen Präsidenten Argentiniens, profitiert. Der 53-Jährige habe seiner Partei (La Libertad Avanza) in der Stichwahl über 55% der Stimmen gesichert, gelte als Rechtspopulist und bezeichne sich selbst als Anarchokapitalist. So wolle er beispielsweise den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel in Argentinien einführen oder auch mehrere Ministerien und die Zentralbank abschaffen. Er befürworte das Konzept des Bitcoins und strebe "die Rückgabe des Geldes an ihren ursprünglichen Schöpfer, den privaten Sektor" an. Das vermeintliche digitale Geld sei daraufhin auf über USD 37.000 angestiegen.



Das Führungschaos bei OpenAI rund um Sam Altman sei in die nächste Runde gegangen. Der aus dem ChatGPT-Entwickler herausgedrängte Chef arbeite fortan direkt für Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT). Die Aktie des Softwaregiganten habe daraufhin 2,3% im Plus geschlossen.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) komme nicht zur Ruhe. Nachdem der Konzern Sonntagabend erklärt habe, die Phase-III-Studie seines Medikaments Asundexian zur Gerinnungshemmung einzustellen, sei die Aktie zwischenzeitig um mehr als 20% abgesackt. (21.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In einer dank Thanksgiving verkürzten Handelswoche verzeichneten die US-Börsen einen soliden Auftakt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im ansonsten datenarmen Umfeld sei es abermals die Hoffnung gewesen, dass das Zinshoch erreicht sei, welche die Märkte angetrieben habe. Davon hätten wenig überraschend die zinssensitiven Werte aus dem IT- und Kommunikationsbereich profitiert. Genannte Segmente würden damit einhergehend auch das Feld im Hinblick auf die Quartalsperformance anführen. Der europäische Aktienmarkt habe sich hingegen im Tagesverlauf orientierungslos gezeigt, habe aber im Einklang mit den Amerikanern im nachbörslichen Handel ebenso zulegen können.Datenseitig stehe heute das FED-Protokoll im Fokus. Die jüngsten US-Konjunkturdaten sollten der Notenbank die Zuversicht geben, dass keine weiteren Zinserhöhungen mehr notwendig seien. Im Vorfeld habe sich FED-Präsident Powell noch zurückhaltend geäußert. Die Unsicherheit, ob das aktuelle Leitzinsniveau ausreiche, um zum Inflationsziel zurückzukehren, bleibe insbesondere im Lichte der überraschend starken Konjunkturdynamik im dritten Quartal bestehen. Dies werde sich wohl auch im Protokoll widerspiegeln. Selbst wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass das dieses für Volatilität am Zinsmarkt sorgen werde, sollten die Konjunkturdaten seit der Zinssitzung doch den nachhaltigeren Einfluss auf den Markt haben.