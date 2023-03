Die Sorge sei nun, dass dies den Druck auf die Notenbanken erhöhe, die geldpolitischen Daumenschrauben beim Kampf gegen die immer noch sehr hohe Inflation womöglich fester und länger anzuziehen. Im Gegenzug sei die bisherige befindliche Spekulation in Bezug auf eine bereits in diesem Jahr stattfindende Zinssenkung wieder komplett ausgepreist worden. Die in diesem Zusammenhang falkenhaften Kommentare der Notenbanker hätten zudem auch zu einem stetigen Anstieg der Staatsanleihe-Renditen geführt, welche die relative Attraktivität von Aktien zu Anleihen verringert habe. Die Spannungen mit China hätten ebenfalls nicht zur Stimmungsaufhellung beigetragen.



Nichtsdestotrotz bleibe in Anbetracht der jüngsten Daten, die nicht vollständig in das Bild einer sich schnell auflösenden Inflationsdynamik passen würden, das grundlegende Szenario der Analysten für das Jahr unverändert. Die Inflationsspitzen sollten eindeutig hinter uns liegen, die Rohstoffpreise würden sinken und die Lieferkettenproblematik sollte sich weiterhin entspannen, was in den nächsten Monaten zu einem sukzessiven Rückgang der Inflationsrate führen sollte. Dementsprechend dürften nach Meinung der Analysten auch die Notenbanken ihre Zinsanhebungen in Richtung Jahresmitte beenden, wodurch ein großer Belastungsfaktor wegfallen würde.



Auch von der wirtschaftlichen Entwicklung sollte sich der Gegenwind in Grenzen halten: Generell würden die Vorlaufindikatoren eine Stabilisierung signalisieren, wobei insbesondere die Neuauftragskomponente im ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe und die chinesischen Einkaufsmanagerindices auf eine Wirtschaftsverbesserung hindeuten würden. Dementsprechend würden die Analysten weiterhin von einer mittelfristigen Konjunktur-Stabilisierung und in weiterer Folge eines moderaten Aufschwungs in Richtung H2 ausgehen.



Zudem scheinen die Unternehmen die aktuellen Belastungen und Problemfelder wie höhere Refinanzierungs- und Energiekosten sowie konjunkturelle Schwäche relativ gut zu bewältigen, da ein massiver Rückgang bei den Gewinnen nicht erkennbar sei. Dies sollte an den Aktienmärkten in den nächsten Monaten und vor allem in Richtung zweites Halbjahr für bessere Stimmung sorgen. (08.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte konnten innerhalb des noch recht jungen Jahres 2023 schon sehr ansehnliche Kursgewinne verbuchen, wobei in Summe die europäischen Indices im Vergleich zu ihren US-Pendants klar die Nase vorne hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu verdanken sei das unter anderem der Berichtssaison gewesen: Zwar seien die Ergebnisse des letzten Quartals unterdurchschnittlich ausgefallen und auch die Ausblicke seien schon einmal besser gewesen, allerdings lasse sich die aktuelle Berichtssaison angesichts der Umstände als klar besser als befürchtet umschreiben. Im Vergleich mit zu den USA hätten die europäischen Unternehmen deutlich stärker bei der Gewinnentwicklung positiv zu überraschen vermocht, was auch die zuletzt gesehene relative Stärke der europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu den US-Pendants erkläre.