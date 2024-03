Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Chinas Wirtschaftsprognosen hätten hier zuletzt für Ernüchterung gesorgt. Demnach rechne Peking für das Gesamtjahr 2024 mit einem Wirtschaftswachstum von rund 5%, was vielen Marktteilnehmern zu ambitioniert erscheine. Schon 2023 habe das Wachstumsziel von 5% nicht erreicht werden können. Kräftig steigen sollten heuer dagegen die Verteidigungsausgaben. Diese würden um 7,2% erhöht, die stärkste Erhöhung seit fünf Jahren.



Die Enttäuschung über das verlautbarte chinesische Wirtschaftswachstumsziel habe auch die Ölpreise belastet, zumal das Reich der Mitte der global wichtigste Ölimporteur sei. Gold habe gestern abermals zulegen können und bei USD 2.142,30 ein neues Allzeithoch erreicht. Heute Morgen notiere die Unze bei etwa USD 2.125. Zu den generellen Treibern - Aussicht auf niedrigere Zinsen, geopolitische Spannungen und starker Zentralbanknachfrage sowie Konjunktursorgen - geselle sich nach der Rekordjagd an den Aktienmärkten nun noch ein weiteres Kaufmotiv verstärkt dazu: Absicherung gegen eine Kurskorrektur bei Aktien. Aufgrund seiner negativen Korrelation zu anderen Risky Assets eigne sich das Edelmetall hier gut als Hedge. Bitcoin habe bei über USD 69.000 ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht, sei dann aber etwas zurückgefallen. Heute Morgen stehe die Kryptowährung wieder höher bei etwa 66.000 USD.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe gestern Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr 2023 berichtet. Rechne man die Bereinigungen heraus, sei der Verlust höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick sei eher ernüchternd ausgefallen. So erwarte Bayer für 2024 den Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau und beabsichtige weiterhin nur die Minimaldividende von EUR 0,11 je Aktie zu zahlen. Die Aktie sei mit einem Abschlag von 7,6% abgestraft worden.



Bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-3,9%) stehe im deutschen Werk in Grünheide nahe Berlin die Produktion nach einem Stromausfall still. Der Ausfall dürfte mehrere Tage dauern. Mittlerweile liege ein Bekennerschreiben einer linksextremistischen Gruppe vor. Weiters leide der Elektroautobauer unter sinkenden Absatzzahlen in China. (06.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Lauf in den letzten Wochen zeigten sich die Börsen in Europa am gestrigen Dienstag verhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gesucht gewesen seien vor allem die tendenziell defensiven Versorger-Titel. Im Aggregat - bezogen auf den marktbreiten STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820), der 0,2% verloren habe - hätten diese gestern ein sattes Plus von 1,9% verbucht. Dies unterstreiche die zunehmende Vorsicht der Anleger nach der zuletzt stattgefundenen Rekordjagd der Aktienmärkte. Tonangebend für die weitere Entwicklung werde jedenfalls die EZB-Zinssitzung am Donnerstag sein.