Die klaren Tagessieger im Hinblick auf die Sektoren seien hingegen gestern die "Commodity Plays" gewesen. So sei in der US-Sektorentabelle Energie mit deutlichem Abstand auf Platz 1 zu finden gewesen, überdurchschnittlich hätten auch die Grundstofftitel zugelegt.



Hintergrund dafür sei die gestrige Gegenbewegung beim Ölpreis und bei den Industriemetallen gewesen. Zahlreiche Rohstoffe hätten im Zuge der erneuten Lockdown-Nachrichten aus China Anfang der Woche noch stark nachgegeben. Zudem habe beim Ölpreis am Montag das Gerücht belastet, wonach Saudi-Arabien mit anderen OPEC-Staaten über eine Anhebung der Fördermengen verhandelt, was kurz danach dementiert worden sei. Gestern seien es dann u.a. der schwächere USD und die geringeren China-Sorgen gewesen, welche für eine Erholung beim Öl gesorgt hätten. Der Aufwärtsbewegung sei aber zuletzt schon wieder etwas der Saft ausgegangen, da das US-Finanzministerium vermeldet habe, dass die G7-Staaten bald den Preisdeckel für russisches Öl bekannt geben würden.



Der nachgebende USD und leicht rückläufige US-Benchmarkrenditen hätten gestern mitgeholfen, die viertägige negative Durststrecke beim Goldpreis zu beenden. Die Feinunze handele heute Morgen bei rund USD 1.740.



Am Kryptomarkt würden weiterhin die Ungereimtheiten rund um den Untergang der Kryptobörse FTX die Schlagzeilen beherrschen. Unter Druck gekommen sei gestern mit Genesis ein weiterer Kryptobroker, dem ohne zusätzliches Kapital der Konkurs drohe. Bitcoin und Ethereum hätten gestern trotz der schlechten Branchennachrichten moderat zulegen können.



In Asien würden heute Morgen sowohl die japanischen als auch die Hongkonger Leitindices im positiven Terrain handeln. Am chinesischen Festland sehe das Bild hingegen gemischt aus.

Heute im Fokus stünden vor allem die Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices. Spannend werde hierbei zu sehen, ob diese wichtigen Konjunkturindikatoren eine weitere Verschlechterung der Wirtschaftsdynamik indizieren würden. Ebenfalls veröffentlicht werde das Sitzungsprotokoll des letzten FED-Meetings. (23.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Sowohl in Europa als auch in den USA ging es gestern an den Aktienmärkten aufwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vorerst in den Hintergrund seien die Sorgen rund um neuen Covid-Verschärfungen in China getreten. Eine Stimmungsaufhellung hätten dafür gute Nachrichten aus der Halbleiterbranche und von US-Einzelhändlern initiiert.In ersterer sei es Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) gewesen, dessen Aktie nach einem positiven Geschäftsausblick angezogen sei und somit auch den Halbleiterindex SOX (+3,0%) überproportional habe ansteigen lassen. Unter den Einzelhändlern seien es wiederum der angehobene Ausblick von Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY, NYSE-Symbol: BBY) und besser als im Analystenkonsens ausgefallene Ergebnisse der Textileinzelhändler Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE-Symbol: ANF) und American Eagle Outfitters (ISIN: US02553E1064, WKN: 897113, Ticker-Symbol: AFG, NYSE-Symbol: AEO) gewesen, die Rückenwind verbreitet hätten. Dies sei vom Markt als spürbares Lebenszeichen der (zyklischen) Einzelhandelsbranche vor dem anstehenden verlängerten Shopping-Wochenende rund um "Thanksgiving" gewertet worden. Zahlreiche Unternehmen hätten im aktuellen Hochinflationsumfeld mit Konsumzurückhaltung, Kostendruck und Lieferkettenproblemen zu kämpfen gehabt.