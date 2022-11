In diesem eher vorsichtigen Umfeld hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag nicht allzu stark verändert beendet. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Plus von 0,04% defacto unverändert zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg in Höhe von 0,42% etwas besser ergangen sei. Etwas schwächer habe hingegen der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) performt, der die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem marginalen Kursrückgang in Höhe von 0,12% überquert habe.



Jenseits des Atlantiks sei der Inhalt des Fed-Protokolls zwar nicht euphorisch aber mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen worden. Anders als in Europa sei es an den US-Börsen schlussendlich doch etwas deutlicher nach oben gegangen. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von 0,28% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kurszuwachs von 0,59% etwas besser performt habe. Am meisten hätten aber die zinssensitiven Tech-Werte profitiert, wobei der Auswahlindex NASADQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke immerhin mit einem Plus von 0,97% aus dem Handel gegangen sei.



Auf den Rohstoffmärkten seien gestern die Ölpreise wieder unter deutlichen Abgabedruck geraten, wobei dies vor allem dem Umgang Chinas mit der aktuellen Corona-Welle zu verdanken sei. Nach ansteigenden Infektionszahlen und neuen Todesfällen habe die politische Führung ihre ohnehin strenge Gangart in einigen Metropolen wieder verschärft. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs kaum verändert, wobei der Preis der Sorte Brent bei knapp USD 85 je Fass liege. Gold sei im gestrigen Umfeld ein wenig gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.755 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe gestern wieder etwas an Boden gutmachen können und notiere aktuell bei rund USD 16.700.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden aufgrund des US-Feiertages vorwiegend Daten aus Europa am Programm: Vor allem das Zinssitzungsprotokoll der EZB sowie der ifo-Geschäftsklimaindex dürften hier das Interesse der Marktteilnehmer auf sich ziehen.



Auch die asiatischen Märkte könnten von den US-Vorgaben des Vortages profitieren und würden sich heute Morgen mehrheitlich im grünen Terrain befinden. (24.11.2022/ac/a/m)





