In Asien hingegen sei von Erholung oder Hoffnung gestern nichts zu spüren gewesen. Xi Jinping habe sich am Sonntag die dritte Amtszeit als Staatsoberhaupt gesichert und werde somit auch in Zukunft die wirtschaftliche Entwicklung Chinas maßgeblich beeinflussen. Die Märkte hätten darauf sowohl in Hongkong als auch in Festland-China mit satten Abgaben reagiert.



Heute Morgen würden sich die Börsen Asiens inklusive Japans Topix einheitlich freundlich zeigen. Dafür würden die vorbörslichen Indikationen einen etwas schwächeren Start in Europa erwarten lassen.



Heute Vormittag stünden mit den ifo-Geschäftsklimadaten und am Nachmittag mit den US-Konsumentenvertrauensdaten wieder interessante Konjunkturindikatoren auf der Agenda, gewürzt mit einer neuerlichen Vielzahl an Unternehmensquartalszahlen.



An den Rohstoffmärkten seien abseits vom Gas größere Bewegungen ausgeblieben. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent habe gestern um 0,3% nachgegeben und notiere aktuell etwas über USD 93. Gold wiederum habe leicht zulegen können und werde momentan rund um USD 1.650 pro Feinunze gehandelt. Die digitalen "Währungen" Bitcoin und Ethereum seien gestern nicht in den Aufwind der Aktienmärkte gezogen worden und hätten sich in den letzten 24 Stunden relativ unverändert gezeigt. (25.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum gestrigen Wochenstart gab es für die Aktienmärkte in Europa neben dem Rückenwind aus Amerika mehrere unterstützende Faktoren und so gingen die meisten Indices mit recht soliden Gewinnen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während in letzter Zeit positive Überraschungen bei Wirtschaftsdaten oft Zinssorgen geschürt und so Marktteilnehmer abgeschreckt hätten, habe sich gestern das gegenteilige Bild gezeigt. Die vorläufigen Zahlen zu den Einkaufsmanagerindices für die Eurozone hätten sich beim verarbeitenden Gewerbe stärker eingetrübt als ohnehin befürchtet und würden somit weiterhin auf einen wirtschaftlichen Abschwung hindeuten. Dies habe vor der am Donnerstag anstehenden EZB-Sitzung noch einmal die Hoffnung aufkommen lassen, dass sich das Tempo bei den Zinsanhebungen zumindest nicht noch mehr verschärfe. Zurückkommende Renditen bei den Bundanleihen und ein fallender Gaspreis hätten die Kurse ebenfalls gestützt.