Neben der weiteren Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt sei die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Abend im Fokus gestanden. Wie von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, sei der Leitzins um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,0% bis 3,25% angehoben worden. Die US-Leitindices hätten unmittelbar nach Bekanntgabe des Zinsschritts zunächst noch leicht positiv reagiert. Im Raum sei nämlich auch eine Anhebung um 100 Basispunkten gestanden. Die begleitenden Aussagen der FED hätten die US-Börsen dann aber in den letzten Handelsstunden in den deutlich negativen Bereich gedrückt. Demnach hätten die Währungshüter signalisiert, die hohe Inflation mit Zinsanhebungen bis in das nächste Jahr hinein bändigen zu wollen. Insofern beabsichtige die FED den Leitzins schrittweise auf eine Spanne von 4,5% bis 5,0% anzuheben und gleichzeitig dabei eine weiche Landung der Konjunktur samt Wiederherstellung der Preisstabilität (2%-Inflation) zu erreichen, wobei die Inflationsbekämpfung klar Priorität habe.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen einheitlich im roten Bereich notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen schwachen Auftakt erwarten lassen.



Die Ölpreise hätten sich gestern trotz zunehmender geopolitischer Spannungen leicht schwächer gezeigt. Belastet habe hier neben der Zinsentscheidung auch der Umstand, dass die wöchentlichen Daten der US-Energiebehörde EIA zuletzt eine schwächere Benzinnachfrage gezeigt hätten. Gold habe gestern etwas zulegen können und notiere heute Morgen um die USD 1.665 je Unze. Bitcoin dagegen ermäßige sich heute leicht auf USD 18.650. (22.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen nach einem zunächst schwächeren Start im Zuge der angekündigten russischen Teilmobilmachung am gestrigen Mittwoch letztendlich dann mit leichten Zugewinnen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gefragt gewesen seien im Zuge der weiteren Zuspitzung im Russland-Ukraine-Krieg die Aktien von Rüstungsunternehmen wie z.B. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) (+9,3%), BAE Systems (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP) (+4,3%) oder Thales (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) (+4,0%).