Tendenziell seien die Daten und Aussagen von den Marktteilnehmern verhalten positiv aufgenommen worden. In Europa habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Plus von 0,1% im Vergleich zum Vortag zwar nur wenig verändert geschlossen, aber sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe sich mit einem Kursplus in Höhe von 0,46% schon klar besser in Szene zu setzen vermocht. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe ebenfalls zulegen können und zur Schlussglocke einen Kursanstieg von 0,59% markiert. Auch in den USA seien die Aktienindices im grünen Bereich gestartet. Während der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursplus von 0,2% habe vorweisen können, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Plus von 0,51% sowie der Technologie-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Zuwachs von 0,67% etwas besser zu performen vermocht.



Was den Datenkalender betreffe, so präsentiere sich dieser etwas gefüllter als gestern. Den Anfang würden heute die Auftragseingänge der deutschen Industrie für Januar machen, wobei im Konsens ein Rückgang von zuvor 8,9% auf -6,0% erwartet werde. Das eigentliche Highlight stelle aber die EZB-Zinssitzung dar, wobei heute auch die neuen Wirtschaftsprognosen veröffentlicht würden, welche maßgeblich den weiteren geldpolitischen Fahrplan bestimmen würden. Änderungen bei den Leitzinsen sowie an der Bilanzpolitik würden nicht erwartet. Allerdings dürften die Investoren bei den Wortmeldungen von EZB-Präsidentin Lagarde versuchen, gründlichen zwischen den Zeilen zu lesen, zumal sie sich Hinweise auf den Beginn des Zinssenkungszyklus erhoffen würden. Die RBI-Analysten würden davon ausgehen, dass sich die EZB-Währungshüter ebenfalls wie Powell gestern auf keinen voreiligen Startzeitpunkt in punkto Zinssenkungen einlassen, sondern vielmehr ein weiteres Mal auf ihren datengetriebenen Ansatz sowie Geduld verweisen würden. Nach Einschätzung der RBI-Analysten werde die erste Zinssenkung wohl erst bei der Juni-Sitzung stattfinden. Und in Bezug auf die auslaufende Berichtssaison würden uns noch die Unternehmen wie z.B. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF), Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) , Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) und Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) aus Europa sowie Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST), Kroger (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG, NYSE-Symbol: KR) und Bilibili (ISIN: US0900401060, WKN: A2JG7L, Ticker-Symbol: 71BA, NASDAQ-Symbol: BILI) aus Übersee Einblick in ihre Bücher gewähren.



An den Rohstoffmärkten habe es bei den Ölpreisen nur wenig Bewegung gegeben, wobei das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ein wenig tiefer notiere. Aktuell liege der Preis für die Sorte Brent bei etwas unter USD 83 je Fass. Gold sei im gestrigen Umfeld erneut gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 2.155 je Feinunze. Damit habe das glänzende Edelmetall einen neuen historischen Höchststand erreicht, was auch aufgrund der zunehmenden Spekulationen bzgl. Zinssenkungen unterstützt worden sei. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe seine jüngste Rally weiter fortgesetzt, wobei der Kurs heute Morgen bei rund USD 66.000 liege. Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei japanische und chinesische Aktien etwas niedriger notieren würden. (07.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Rekordjagd zuletzt kurz unterbrochen worden war, ging es zur Wochenmitte wieder bergauf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt des gestrigen Tages seien klar die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankchef Powell gestanden, der dem Kongress Rede und Antwort habe stehen müssen. Dabei habe sich Powell nicht konkret in die Karten schauen lassen, wann mit Zinssenkungen zu rechnen sei. Zwar habe er bestätigt, dass die Inflation deutlich nachgelassen habe, allerdings habe er sich zugleich festzuhalten beeilt, dass es aber dennoch keine ausgemachte Sache sei, dass die Teuerungsrate in Richtung des Zielwerts der Notenbank von zwei Prozent falle. Damit habe er im Grunde genommen lediglich die Markterwartungen sowie die hinlänglich bekannte abwartende Haltung bestätigt. Erst im Laufe des Jahres - die RBI-Analysten würden davon ausgehen, dass dies bei der Juni-Sitzung der Fall sein werde - dürfte die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockern. Für etwas Hoffnung hätten hingegen die neuen Daten zum US-Arbeitsmarkt gesorgt. Laut dem Personaldienstleister ADP hätten die US-Unternehmen im Februar mit rund 140.000 weniger Stellen geschaffen als von Experten (150.000 Stellen) erwartet worden sei. Dämpfend müsse aber hier auch vermerkt werden, dass der Beschäftigungsaufbau im Januar von 107.000 auf 111.000 nach oben revidiert worden sei. Somit bleibe das Augenmerk der Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, der am morgigen Freitag auf der Agenda stehe. Am Abend habe die FED mit dem sogenannten Beige Book noch ihren aktuellen Konjunkturbericht veröffentlicht. Darin sei konstatiert worden, dass die wirtschaftliche Aktivität leicht zugelegt habe, wobei im vorherigen Bericht noch von einer wenig veränderten Aktivität gesprochen worden sei. Der Aufwärtsdruck auf die Preise scheine angehalten zu haben, wenngleich einige Distrikte eine Abschwächung der Inflation festgestellt hätten.