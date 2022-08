Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktienmärkte zuletzt vier Wochen in Folge Kurssteigerungen verzeichnen konnten, kehrte nun wieder etwas Ernüchterung ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Marktteilnehmer würden sich daher wieder auf andere Themen fokussieren, aber auch hier sei zuletzt Gegenwind aufgekommen. So seien es beispielsweise die Renditen 10-jähriger US-Treasuries gewesen, deren starker Rückgang jüngst noch eine stützende Komponente am Aktienmarkt dargestellt habe - vor allem im Tech-Segment. Schließlich sei das bisherige US-Renditehoch in diesem Jahr auch mit dem Tief im NASDAQ 100 einhergegangen. Der Renditeabfall am langen Ende auf 2,6% habe sodann eine steile Gegenbewegung von Technologieaktien eingeläutet. An der NASDAQ sei eine Kursrally von über 20% erfolgt, was zumindest streng nach Definition gar einen neuen Bullenmarkt markiere. Mittlerweile aber habe sich das Bild gedreht und die langfristigen US-Staatsanleihenrenditen stünden wieder bei über 3%, was auch die Schwäche bei den Growth-Werten erkläre.Der europäische Markt sei zwar weniger technologielastig, dafür aber würden die hohen Energiekosten weiterhin schwer auf DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co lasten. Dass die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 von 31. August bis 2. September im Zuge von Wartungsarbeiten erneut unterbrochen würden, habe die Situation jüngst nicht besser gemacht. Unterm Strich also hätten die altbekannten Themen die Aktienbörsen wieder eingeholt. (25.08.2022/ac/a/m)