Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während Japans Topix etwas fester notiere, stünden in Hongkong und Festland-China momentan leichte Abgaben zu Buche.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl gestern wenig verändert gezeigt und über Nacht wieder etwas nachgegeben. So koste ein Fass der Nordseesorte Brent aktuell rund USD 86. Gold habe über Nacht einen Teil der Vortagesverluste wieder wettgemacht und notiere momentan im Bereich von USD 1.860 je Feinunze.



Passend zum Optimismus im Hinblick auf die heutigen Inflationszahlen hätten Tech-Werte zu den Tagesgewinnern gezählt. Die Aktien von Amazon,com, Apple, Meta Platforms, Netflix und Microsoft hätten jeweils zwischen 1,9% und 3,3% zulegen können.







Während die führenden Leitindices weltweit in der letzten Woche mehrheitlich eine kleine Verschnaufpause einlegten, legten diese nun erneut überwiegend einen starken Wochenauftakt hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.An einem relativ datenarmen Montag seien dafür jedoch wenige Impulse auszumachen gewesen. Weder auf der Unternehmens- noch auf der Makroseite seien gestern treibende Datenpunkte auf der Agenda gestanden. Schenke man einer von Leonard Koppett entdeckten statistischen Spielerei Glauben, so könnte man den Grund für den Optimismus aus gegebenem Anlass eventuell in seinem Super-Bowl-Indikator suchen. Fündig würde man jedoch auch hier nicht, da der Sieg der Kansas City Chiefs, einem Team aus der American Football Conference, laut ihm ein schwaches Börsenjahr vorhersagen würde. Objektiver betrachtet würden die Kursgewinne am gestrigen Tag darauf hindeuten, dass sich die Anlegerschaft im Vorfeld der heute anstehenden Wirtschaftsdaten hoffnungsvoll für den Fall einer positiven Überraschung positioniert habe. Mit den US-Inflationszahlen stehe nämlich um 14:30 Uhr einer der wichtigsten Datenpunkte auf der Agenda, wobei der Konsens von einer Preissteigerung um 6,2% im Januar ausgehe.