Die Entwicklung des Preisdrucks sei eine, wenn nicht die entscheidende Stellgröße für die weitere Aktienmarkttendenz. Diesbezüglich würden die Analysten infolge der leichten Abkühlung des US-Wachstums mittelfristig eine korrespondierende Entwicklung auch am US-Arbeitsmarkt erwarten. Zudem sollten über die nächsten Wochen weitere Fortschritte bei den Lieferengpässen sichtbar werden, sodass aus verschiedenen Richtungen mit Entlastungen an der US-Preisfront zu rechnen sei. Diese sollten den Druck auf die Fed bezüglich weiterer Zinsschritte reduzieren und damit gleichzeitig die Attraktivität der Aktienmärkte weiter unterstützen.



Zinssensitive Wachstumswerte könnten von der skizzierten Entwicklung weiter profitieren. Jedoch: Verschiedene Einflussgrößen würden auf die Zinserwartungen wirken, sodass die weitere Einschätzung nicht einfach sei. Es sei nicht zu erwarten, dass die pandemie- und kriegsbedingten Angebotsengpässe sich kurzfristig lösen lassen würden, der Druck auf die Zentralbanken - gerade auch auf die EZB - werde daher weiter hoch bleiben.



Die Q2-Berichtssaison neige sich dem Ende zu. Zu Buche stünden beim S&P 500 Zuwächse bei den Umsätzen von 14,8% und bei den Gewinnen von 8,5%, die korrespondierenden Ergebnisse beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) würden +7,6% respektive -5,8% betragen. Beim EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) stehe ein bemerkenswerter Zuwachs von 22% bei den Umsätzen und von 18,1% bei den Gewinnen. Gerade die Indices mit einem hohen Gewicht von Energieunternehmen hätten davon überproportional profitiert.



"Risk on" scheine nach Monaten der defensiven Ausrichtung ein Comeback zu wagen. Trotz der aktuellen Erholungsbewegung: Die Gemengelage an den globalen Aktienmärkten bleibe weiter herausfordernd. Die Analysten würden daher weiterhin zu einer gehörigen Portion Vorsicht raten. Es gelte, das Gesamtmarktrisiko überlegt und planvoll einzugrenzen. (09.08.2022/ac/a/m)







