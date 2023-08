Betrachte man die Jahre, in denen der Deutsche Aktienindex - wie in diesem Jahr - bis Ende Juli bereits um mehr als 10% gestiegen sei, sei seit 1965 dies insgesamt bereits zwei dutzendmal der Fall gewesen, verschiebe sich dieses Muster leicht, denn der August übertreffe den September als schwächsten Börsenmonat. Deshalb könnte dies darauf hindeuten, dass sich die aktuelle Konsolidierungsphase an den Aktienmärkten bald dem Ende neige.



Wie würden sich derzeit die fundamentalen Faktoren entwickeln? Die Frühindikatoren im Verarbeitenden Gewerbe würden noch immer einen Rückgang zeigen, jedoch hätten die Konjunkturerwartungen von Sentix und ZEW in letzter Zeit leicht zulegen können. Gleichwohl habe die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal stagniert. Nach den jüngst schwach ausgefallenen Konjunkturindikatoren hätten Experten mit einer Revision der Schnellschätzung gerechnet. Für das zweite Halbjahr allerdings seien die Aussichten düster. Der ifo-Geschäftsklimaindex setze seinen Sinkflug weiter fort und sei zum vierten Mal in Folge gesunken. Nicht nur die aktuelle Geschäftslage werde so schlecht beurteilt wie seit August 2020 nicht mehr. Auch die zukünftigen Erwartungen für die Geschäftslage würden so schlecht beurteilt wie seit August 2020 nicht mehr. Deutschland sei somit klar auf Rezessionskurs, weshalb Europa inzwischen mit Sorge auf die größte Volkswirtschaft im Euroraum blicke. Deutschland könnte 2023 das einzige Land der G7-Staaten sein, dessen Wirtschaftsleistung schrumpfe.



Während der jüngsten Berichtssaison der Unternehmen seien die Nettoergebnisse der DAX-Mitglieder etwas unter den Erwartungen geblieben, während Unternehmen, die im EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und dem marktbreiten US-Index Standard & Poor's 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gelistet seien, die Analysten leicht positiv überrascht hätten. Hingegen hätten die Unternehmen im japanischen Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) die Erwartungen deutlich übertroffen. Durch die aktuelle Konsolidierung habe sich die Bewertung angepasst.



Im internationalen Vergleich zeige sich, dass der DAX 40 mit Blick auf seine Bewertung weiterhin attraktiv sei. Der japanische Nikkei 225 werde fair bewertet, während der S&P 500 als teuer einzustufen sei. Die Stimmung unter den Anlegern sei ebenso vielfältig wie die Bewertung. Während US-Investoren trotz einiger Abwanderungen aus dem Bullenlager weiterhin überwiegend positiv für Aktien gestimmt seien, bleibe die Stimmung hierzulande besonders zurückhaltend. Angesichts der verhaltenen Erwartungen bestehe daher eine realistische Chance auf positive Überraschungen.



Vor dem geschilderten Hintergrund sollten Aktien nach einer Atempause in der aktuellen Konsolidierung ihren Aufwärtstrend Richtung Jahresende wieder aufnehmen können. Bereits investierte Anleger könnten schwache Börsentage zu einem gezielten Nachkauf von Positionen in qualitativ exzellente Aktienfonds nutzen. (Ausgabe September 2023) (31.08.2023/ac/a/m)







Oberursel (www.aktiencheck.de) - Nachdem die weltweit führenden Aktienindices im Juli noch neue zyklische Höchststände erreicht hatten - der DAX 40 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) erreichte mit 16.534 Zählern sogar ein neues Allzeithoch -, konsolidierten die Märkte im August, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Von seiner erreichten Kursspitze habe Deutschlands am meisten beachtetes Kursbarometer bei anziehender Volatilität in der Spitze gut 1.000 Punkte verloren, um sich anschließend wieder zu erholen. Angesichts anhaltend schwacher Konjunkturindikatoren und wenig Aussicht auf positive Impulse vonseiten der Geldpolitik hätten Anleger Teile ihrer bisherigen überdurchschnittlichen Jahresgewinne mitgenommen. Diese Entwicklung passe in das langjährige saisonale Muster, nach dem die Monate August und September traditionell zu den schwächsten an den Börsen gehören würden.In der Regel sei eine negative Korrelation zwischen der Bewertung von Aktien und dem Realzins zu erkennen. Das bedeute, je höher die Renditen an den Rentenmärkten, desto stärker würden zukünftige Gewinne abdiskontiert. Ab Mai dieses Jahres habe dieser Zusammenhang gebrochen und die Bewertungen und damit auch die Aktienkurse seien trotz immer weiter anziehender Realzinsen gestiegen. Im August seien die führenden globalen Aktienmärkte dann aber wieder in der Realität angekommen und hätten begonnen diese zwischenzeitlich überzogene Bewertungsprämie in Form fallender Kurse wieder auszupreisen.