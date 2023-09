Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der EZB ist vor der FED, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bis zur FED-Sitzung am Mittwoch seien Highlights im Datenkalender Mangelware. Mit "Anheben oder nicht Anheben" stehe die FED zwar vor einer ähnlichen Frage wie jüngst die EZB, die Ausgangslage sei jedoch eine andere. Die US-Inflation habe mehr Anzeichen einer (bestätigten) Disinflation gezeigt und der Leitzins liege auf einem höheren Niveau. Andererseits sei die Wirtschaftsdynamik in den USA stärker als im Euroraum. Dennoch dürfte sich die FED dieses Mal für konstante Leitzinsen entscheiden und ihren datenabhängigen Ansatz betonen. Die Leitzinsen würden weit im restriktiven Bereich gesehen und die Inflationsdynamik habe sich deutlich abgeschwächt. Die Frage, ob sich die Inflation auf oder über dem Zielwert stabilisieren werde, lasse sich anhand der vorliegenden Informationen noch nicht beantworten, sodass ein Abwarten auf weitere Informationen der richtige Weg sein könnte. Obwohl der Markt die Wahrscheinlichkeit keiner weiterer Änderungen im Leitzinsniveau derzeit mit 99% preise, könne eine gewisse Orientierungslosigkeit der Indices dank des "Informationsvakuums" bis dahin nicht ausgeschlossen werden.Heute Morgen würden die Börsen in Asien mit gemischten Vorzeichen handeln. Am Rohstoffmarkt sei der Ölpreis weiter geklettert, wenngleich das Momentum nachgelassen habe. Mit beinahe USD 94,00 nähere sich das Barrel der Nordseesorte Brent langsam aber sicher den Novemberhochs aus dem Vorjahr an. Auch am Goldmarkt hätten sich die Käufer aufs Parkett gewagt und hätten dem Edelmetall zum größten Preissprung in diesem Monat verholfen. Der Bitcoin habe moderat zugelegt, jedoch einen Teil seiner Freitagsgewinne übers Wochenende wieder abgeben müssen. (18.09.2023/ac/a/m)