Im Fokus stehe am heutigen Handelstag die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag. Zudem gebe es auf der Unternehmensseite eine ganze Reihe von Quartalszahlen. Bereits am Vorabend habe Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) vorläufige Zahlen veröffentlicht.



Am heutigen Donnerstag würden unter anderem HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140), Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), Siltronic (ISIN DE000WAF3001/ WKN WAF300), Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888), AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6/ WKN A0WMPJ), LPKF (ISIN DE0006450000/ WKN 645000), TotalEnergies (ISIN FR0000120271/ WKN 850727), Linde (ISIN IE000S9YS762/ WKN A3D7VW), Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q), MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602), Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) mit detaillierten Zahlen folgen.



Die US-Börsen hätten am Vortag nachgegeben. Vor allem der technologielastige NASDAQ habe sich schwach präsentiert. Belastet habe hier das enttäuschend verlaufene Cloud-Geschäft der Google-Mutter Alphabet (ISIN US02079K1079/ WKN A14Y6H) im abgelaufenen Unternehmensquartal. Dies hätten auch die starken Zahlen vom Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) nicht kompensieren können. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei um 2,5 Prozent auf 14.381,64 Zähler eingebrochen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei letztlich mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 33.035,93 Punkte aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 1,4 Prozent auf 4.186,77 Punkte eingebüßt.



Auch die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstagmorgen im Minus gelegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe zuletzt rund zwei Prozent verloren. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe um 0,5 Prozent nachgegeben und der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) um 0,6 Prozent. (26.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Mittwoch im Bereich des Vortagesschlusskurses behaupten konnte - er schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 14.892,18 Punkten -, wird er am Donnerstag zum Handelsstart tiefer erwartet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor der Börsen-Eröffnung 0,9 Prozent tiefer auf 14.760 Punkte