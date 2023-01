Ins Bild würden dazu auch die letzten Unternehmensnachrichten passen. Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) etwa habe mit einem groß angekündigten Stellenabbau aufhorchen lassen. Der IT-Riese entlasse rund 12.000 seiner Arbeitskräfte und reihe sich damit nahtlos an die weiteren Schwergewichte wie Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) oder Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) an, welche ebenfalls in der jüngeren Vergangenheit mit Entlassungen Schlagzeilen gemacht hätten. Mit Spannung würden die Analysten daher die kommenden Wochen erwarten, wo z.B. Microsoft - und viele andere - ihr Zahlenwerk offenlegen würden. Weitgehend abgeschlossen sei die Berichtssaison bereits auf Seite der US-Großbanken.



Während im klassischen Kreditgeschäft dank gestiegener Zinsen bzw. verbesserter Nettozinsmargen kräftige Ertragssteigerungen verbucht worden seien, sei es im Investmentbanking weniger rund gelaufen. Wegen des schwierigen Marktumfelds im Lichte der hohen Inflation und anhaltenden Rezessionsrisiken seien hier viele Transaktionen und Emissionen auf Eis gelegt oder verschoben worden. Besser sei es dagegen im Wertpapierhandelsgeschäft gelaufen. Für künftige Kreditausfälle seien erwartungsgemäß höhere Risikovorsorgen dotiert worden, die Ausfallsraten seien historisch gesehen aber nach wie vor niedrig. Unter dem Strich hätten die sechs größten US-Banken je nach Ausrichtung (mehr oder weniger zinsbezogenes Geschäft oder Investmentbanking) eine Gewinnentwicklung zwischen +6% und -58% verbucht.



Die derzeit leicht rückläufigen Kurse würden aus Sicht der Analysten nun eine interessante Einstiegsgelegenheit eröffnen. 2023 überwögen die Chancen die Risiken. Im Einklang mit ihrem aktuellen Konjunkturbild würden die Analysten zwar bis in den Frühsommer hinein einen tendenziell volatilen Verlauf der Aktienindices erwarten, aber im Jahresverlauf durchaus wieder Potenzial für neue Kursanstiege sehen. Bis dahin sollten die Augen der Aktionäre schon wieder auf eine langsame, aber stetige Konjunkturerholung bei nachlassender Inflation gerichtet sein, gepaart mit einem Stopp der Leitzinserhöhungen durch FED und EZB. In einem solchen Szenario würden die Analysten den US-Aktienmarkt mit mehr Aufwärtspotenzial behaftet als dessen europäische Pendants sehen.



Gerade für die im Vorjahr gebeutelten zyklischen Konsum- und IT-Werte (Stichwort: Nasdaq) klinge das durchaus favorabel. Neben all dem sei der chinesische Aktienmarkt sicher ein Sonderfall. Mit nachlassenden COVID-Ansteckungen dürften sich im Reich der Mitte Konsum und Gesamtkonjunktur weiter befestigen, weshalb die Analysten neben dem NASDAQ-100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) auch dem HSCE Index überproportionales Potenzial auf Jahresendsicht zumessen würden. Dem heimischen ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) würden sie im gegebenen Umfeld insbesondere auch aus Bewertungsargumenten heraus im Jahresverlauf mehr zutrauen als anderen europäischen Indices. (20.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Auftakt zum Börsenjahr 2023 schwächte sich die Dynamik jüngst etwas ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies komme nicht allzu überraschend, schließlich hätten zuletzt vermehrt diverse technische Indikatoren auf einen kurzfristig heiß gelaufenen Aktienmarkt hingedeutet - allen voran in Europa. DAX & Co. (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hätten seit Jahresbeginn zwischenzeitlich im zweistelligen Prozentbereich im Plus notiert. Berücksichtigend, dass die Trendumkehr am alten Kontinent eigentlich bereits im Oktober eingesetzt habe, komme dies in einer deutlichen positiven Abweichung zum Durchschnitt der letzten 200 Tage zum Ausdruck. Die Distanz des DAX zu seiner 200-Tage-Linie liege bereits zwei Standardabweichungen über dem langfristigen Durchschnitt. Dies deute darauf hin, dass kurzfristiger Gegenwind nicht allzu überraschend sei.